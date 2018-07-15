Чемпионат мира по футболу заканчивается сегодня
Финальный матч с участием сборных Франции и Хорватии состоится на стадионе «Лужники». Накануне сборная Бельгии обыграла команду Англии в матче за третье место. Игра закончилась со счетом 2:0.
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Финальный матч с участием сборных Франции и Хорватии состоится на стадионе «Лужники». Накануне сборная Бельгии обыграла команду Англии в матче за третье место. Игра закончилась со счетом 2:0.
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