Владимир Путин пообещал подумать над упрощением визового режима для иностранных болельщиков, чтобы у них была возможность продолжить знакомство с Россией. Об этом глава государства заявил на гала-концерте в Большом театре, посвященном закрытию чемпионата мира по футболу. Президент отметил, что в адрес России и российского народа было сказано миллионы добрых слов. Гости не раз говорили, что хотели вновь вернуться в Россию, привести свои семьи и друзей. По его словам, «потенциал у этого знакомства неисчерпаем». Путин подчеркнул, что Россия велика и самобытна, и еще многим сможет удивить.