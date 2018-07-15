Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла немке Анжелике Кербер в финале Уимблдонского турнира

Матч закончился со счетом 6:3, 6:3. Этот матч стал для Уильямс первым финалом «Большого шлема» после более чем годичного перерыва в карьере, связанного с рождением ребенка. Ранее она семь раз выигрывала Уимблдонский турнир и дважды, до сегодняшнего дня, уступала в финале. Для Кербер это первая победа в финале Уимблдона и третья на турнире «Большого шлема».