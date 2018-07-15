Сборная Бельгии обыграла команду Англии в матче за третье место чемпионата мира по футболу
Игра закончилась со счетом 2:0. Сегодня в финале турнира сыграют Франция и Хорватия.
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Игра закончилась со счетом 2:0. Сегодня в финале турнира сыграют Франция и Хорватия.
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Комментарии1
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neon999 15 июля 2018 | 01:23
У Бельгийцев самый красивый футбол, хотя французы и смогли их обдурить.