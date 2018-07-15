Президент ФИФА Джанни Инфантино пообещал начать учить русский язык и вернуться в Россию
Об этом он сказал перед началом гала-концерта в Большом театре, посвященном закрытию чемпионата мира по футболу. Он поблагодарил футболистов, назвав их «главными актерами» турнира, которые, блистали на футбольном поле и подарили невероятные эмоции. Поблагодарил тренеров, которые, по его словам, передавали футболистам свою силу духа и судей, которые были великолепны на этом чемпионате. Инфантино сказал «спасибо болельщикам, миллионам и тысячам фанатов со всего мира, которые приехали на этот праздник и гордо несли по России флаги своих стран». Инфантино отметил, что в связи с чемпионатом изменилось представление мира о России. Кроме того глава ФИФА поблагодари Путина за его приверженность, самоотверженность и страсть, отметив, что без него событие было бы невозможным.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 15 июля 2018 | 01:18
Интересно, сколько же бабла кремлежулики отвалили этому жулику и взяточнику?!
И бабло это взято из карманов народа.
ze_danil 15 июля 2018 | 01:18
вот стопудово Алоизыча так же облизывали в 1936 годе во время олимпиады
aleksandr39 15 июля 2018 | 01:19
Инфантино получил огромную взятку в коробке от ксерокса ,это стало известно ,теперь ему грозит тюремный срок ,поэтому будет искать убежище в России .
rubin 15 июля 2018 | 01:26
Да никаких денег ему не давали. Просто, отличный прием: дорогие обеды с высокопоставленными людьми, женский пол на ночь (как бы, случайно) и обещание финансирования различных проектов ФИФА. Много ли человеку надо, чтобы почувствовать себя в центре внимания.