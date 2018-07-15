Президент ФИФА Джанни Инфантино пообещал начать учить русский язык и вернуться в Россию

Об этом он сказал перед началом гала-концерта в Большом театре, посвященном закрытию чемпионата мира по футболу. Он поблагодарил футболистов, назвав их «главными актерами» турнира, которые, блистали на футбольном поле и подарили невероятные эмоции. Поблагодарил тренеров, которые, по его словам, передавали футболистам свою силу духа и судей, которые были великолепны на этом чемпионате. Инфантино сказал «спасибо болельщикам, миллионам и тысячам фанатов со всего мира, которые приехали на этот праздник и гордо несли по России флаги своих стран». Инфантино отметил, что в связи с чемпионатом изменилось представление мира о России. Кроме того глава ФИФА поблагодари Путина за его приверженность, самоотверженность и страсть, отметив, что без него событие было бы невозможным.