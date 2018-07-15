Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «уткой» сообщения о казни уроженок республики в Афганистане

Он написал в Телеграм-канале, что «никто не сомневается в том, что иблисовцы и талибы способны на зверства. Но в данном случае предпринята тысяча первая попытка создать таким образом видимость наличия в Афганистане неких «чеченских боевиков»». По словам Кадырова, источники, из которых следует, что в центральноазиатской республике были убиты именно уроженцы Чечни, весьма сомнительные.

Накануне афганское агентство Khaama Press сообщило со ссылкой неназванные источники, что три уроженки Чечни и Узбекистана, примкнувшие к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» были захвачены в плен членами запрещенного в России движения «Талибан», а затем убиты на территории северо-западной афганской провинции Джаузджан.