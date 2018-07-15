В Москве отменили показ фильма Сергея Лозницы «Донбасс»
Он должен был состояться в субботу в летнем кинотеатре Garage Screen. На сайте музея современного искусства «Гараж» опубликовано сообщение о переносе всех показов 14 и 15 июля по техническим причинам. Даты новых показов в музее пообещали назвать позже. По данным телеканала «Рен ТВ», музей получил предупреждение от Минкульта из-за того, что показ планировалось провести без прокатного удостоверения. Подтверждения этой информации пока нет.
Фильм «Донбасс» посвящен жизни самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Премьера состоялась на Каннском фестивале в параллельной программе «Особый взгляд». Кинолента получила приз за лучшую режиссерскую работу.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 15 июля 2018 | 01:20
Фильм про героический труд шахтёров-стахановцев, что ли?
heklya 15 июля 2018 | 01:23
Кто хочет - посмотрит. А я российские фильмы уже лет 30 как не смотрю.... Недавно дочка затащила - такая мура...