В Москве отменили показ фильма Сергея Лозницы «Донбасс»

Он должен был состояться в субботу в летнем кинотеатре Garage Screen. На сайте музея современного искусства «Гараж» опубликовано сообщение о переносе всех показов 14 и 15 июля по техническим причинам. Даты новых показов в музее пообещали назвать позже. По данным телеканала «Рен ТВ», музей получил предупреждение от Минкульта из-за того, что показ планировалось провести без прокатного удостоверения. Подтверждения этой информации пока нет.

Фильм «Донбасс» посвящен жизни самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Премьера состоялась на Каннском фестивале в параллельной программе «Особый взгляд». Кинолента получила приз за лучшую режиссерскую работу.