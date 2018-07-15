Около 90 горняков остались под землей в подконтрольном Киеву населенном пункте Тошковка Луганской области
Это произошло из-за аварийного обесточивания шахты. Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба компании «Луганское энергетическое объединение». Отмечается, что предприятие мобилизует все силы для спасения людей. По данным компании, авария случилась из-за грозы. Без электричества также остались две тысячи жителей Северодонецка.
Комментарии2
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dyymm 15 июля 2018 | 01:26
Где украина - там разруха и смерть...
proxozhij 15 июля 2018 | 01:28
dyymm: Где рашка — там дерьмо кучками.