Около 90 горняков остались под землей в подконтрольном Киеву населенном пункте Тошковка Луганской области

Это произошло из-за аварийного обесточивания шахты. Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба компании «Луганское энергетическое объединение». Отмечается, что предприятие мобилизует все силы для спасения людей. По данным компании, авария случилась из-за грозы. Без электричества также остались две тысячи жителей Северодонецка.