Прощание с Петром Офицеровым состоится в понедельник, 16 июля в 12 часов в ритуальном зале НИИ им. Склифосовского
Соратник Алексея Навального, осужденный по делу Кировлеса Офицеров, умер накануне в возрасте сорока трех лет.
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Соратник Алексея Навального, осужденный по делу Кировлеса Офицеров, умер накануне в возрасте сорока трех лет.
Владимир Колокольцев: Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности И вот эти партнерские отношения — их можно выстраивать не только в рамках оказания помощи людям, которые пропали, пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге сети Интернет…
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