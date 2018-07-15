Сергена Уильямс проиграла в финале Уимблдонского теннисного турнира Анжелик Кебер из Германии
Знаменитая американская теннисистка Сергена Уильямс проиграла в финале Уимблдонского теннисного турнира Анжелик Кебер из Германии.
Победу Уильямс отдали заранее. Выдающийся немец Борис Беккер в своей колонке написал, что она обязана победить, а официальный сайт Уимблдона посвятил ее возможному успеху в несколько раз больше интернет-пространства, чем рассказу о второй финалистке. Это была бы красивая история. Молодая мама, когда ее дочери не исполнилось еще и года возвращается на корт и в возрасте 36 лет выигрывает свой 24 турнир большого шлема, повторяя тем самым рекорд всех времен и народов Маргарет Корт. Празднование, однако, пришлось отложить, Кербер оказалась значительно сильнее на данный исторический момент времени и не отдала Серене ни партии. Любопытно, что два из трех финалов тридцатилетней Кербер она выиграла именно у Серены. Кроме ее сестры никто не выиграл у нее более одного финала турнира большого шлема.
Завтра будет сыгран и мужской финал Уимблдона в котором встретятся южноафриканец Кевин Андерсон и серб Новак Джокович.
Комментарии18
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cmacuk_kaymckuu 15 июля 2018 | 00:17
Два мужика прикидывавшихся бабами поспорили из-за кубка
zapadnay 15 июля 2018 | 00:32
Ну и ну, СерГена... абсолютно безграмотные редакторы на Эхо. Уж это-то должны знать, имя постоянно мелькает в прессе.
Ну а немка, молодец! Так держать!
olegleon 15 июля 2018 | 00:41
zapadnay: не обижайтесь на них. они увидели её фото и рука дрогнула при наборе текста от испуга
zapadnay 15 июля 2018 | 00:50
olegleon:
А у тебя глаз не дрогнет от испуга, когда ты окажешься за пределами МКАД?
olegleon 15 июля 2018 | 01:08
zapadnay: там так же страшно, как страшна Сирена? там у всех такие мускулы от мюсли, как у неё?
ну это Вы преувеличиваете ))
kypykyky 15 июля 2018 | 00:44
cmacuk_kaymckuu:
Два мужика прикидывавшихся бабами поспорили из-за кубка
стасика не позвали. хотел быть мячиком или ракеткой? может сеточкой?
boseal 15 июля 2018 | 00:25
Уверен, что Джокович победит, а вот насчет "Сергены" - допинг рано или поздно дает побочные эффекты. Пусть растит ребенка и может быть тогда станет похожа на женщину, а не на негра играющего в американский футбол.
kypykyky 15 июля 2018 | 00:42
boseal: как бы она добилась всего без ваших советов...
boseal 15 июля 2018 | 00:44
kypykyky: Как видите без моих советов она и так уже много чего добилась.
kypykyky 15 июля 2018 | 00:46
boseal: то есть вы сейчас просто воздух портите? или цель таки есть?
boseal 15 июля 2018 | 00:59
kypykyky: Воздух, друг мой, портите Вы, а я выразил свое мнение касаемо данного события, вспоминая знаменитые "терапевтические исключения" госпожи Уильямс.
geolog 15 июля 2018 | 01:07
boseal: "вспоминая знаменитые "терапевтические исключения" госпожи Уильямс."
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Подозреваю, что эти "исключения" опять в ход пошли, но не дают ожидаемого эффекта, т.к. мадам ещё не восстановилась в полной мере после родов. У неё явно лишний вес, двигается не так как раньше и куда - то взрывная энергия подевалась.
olegleon 15 июля 2018 | 01:14
geolog: так теперь и ВАДА внимательнее следит. поэтому всё подряд уже нельзя выпить и проколоться. отсюда и проигрыш так быстро
kypykyky 15 июля 2018 | 01:13
boseal: а цель то какая? ну напишите ей письмо с пожеланием видеть кидающей кокос. тут то этот высер для кого?
jetsam 15 июля 2018 | 00:45
чего-то все переврали:
Анжелик Кербер (а не кебер) выиграла у сирены.
danko1 15 июля 2018 | 00:57
jetsam: У СЕрены.
kypykyky 15 июля 2018 | 01:15
jetsam: а шо пишут буки... там ваще атас )))
blacktape 15 июля 2018 | 01:17
Написали бы сразу Горгона)