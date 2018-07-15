Знаменитая американская теннисистка Сергена Уильямс проиграла в финале Уимблдонского теннисного турнира Анжелик Кебер из Германии.

Победу Уильямс отдали заранее. Выдающийся немец Борис Беккер в своей колонке написал, что она обязана победить, а официальный сайт Уимблдона посвятил ее возможному успеху в несколько раз больше интернет-пространства, чем рассказу о второй финалистке. Это была бы красивая история. Молодая мама, когда ее дочери не исполнилось еще и года возвращается на корт и в возрасте 36 лет выигрывает свой 24 турнир большого шлема, повторяя тем самым рекорд всех времен и народов Маргарет Корт. Празднование, однако, пришлось отложить, Кербер оказалась значительно сильнее на данный исторический момент времени и не отдала Серене ни партии. Любопытно, что два из трех финалов тридцатилетней Кербер она выиграла именно у Серены. Кроме ее сестры никто не выиграл у нее более одного финала турнира большого шлема.

Завтра будет сыгран и мужской финал Уимблдона в котором встретятся южноафриканец Кевин Андерсон и серб Новак Джокович.