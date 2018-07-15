Z Архив новостей новости
5 12 6 1815
00:00, 15 июля 2018

Ситуация с кибератаками на США, особенно из России, достигла критической точки

Об этом заявил директор национальной разведывательной службы США Дэн Коутс. На пресс-конференции в Вашингтоне Коутс сказал, что эти атаки не просто предназначены для того, чтобы нарушить нормальный курс американской демократии. Атакующие пытаются использовать наши объекты в жизненно важной инфраструктуре – отметил Коутс. По его словам, Россия – самый агрессивный автор кибератак на США.

Это заявление последовало спустя сутки после того как в США были предъявлены обвинения 12 офицерам ГРУ, которых назвали причастными к взлому серверов Демократической партии США в 2016 году. На этом фоне в США звучат призывы к Дональду Трампу отменить намеченную на понедельник встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки.

Между тем, главное ожидание от встречи президентов России и США – возобновление адекватного диалога. Об этом в интервью телеканалу RT рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров:

«Успехом будет, если мы начнём нормально общаться. Почти все каналы коммуникации, установленные за последние семь, восемь, десять лет, были заморожены. А ведь они служили для взаимодействия по очень важным вопросам — таким как борьба с терроризмом и наркоторговлей, энергетика, кибербезопасность, ситуация в Афганистане и другие региональные конфликты.В идеале нам хотелось бы договориться о возобновлении каналов коммуникации по всем сложным вопросам, где наши позиции расходятся, чтобы мы могли работать над сближением подходов к решению этих проблем. Кроме того, нам нужно общаться и по темам, где мы уже сейчас можем эффективно сотрудничать в интересах наших стран и всего международного сообщества. Это, например, вопросы стратегической стабильности».

Лавров добавил, что Путин и Трамп проведут закрытую встречу, на ней помимо них будут присутствовать только переводчики.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

romashka__ 15 июля 2018 | 00:21

На это уходят огромные деньги.
Зато нищих и бедных и больных в РФ становится всё больше.

olegleon 15 июля 2018 | 00:36

romashka__: огромные деньги? да даже американский прокурор сказал о 95 тысячах долларов, т.е. о сумме, которая меньше его годовой зарплаты.
а нищета и бедность это проблема для России. причём, проблема уникальная, т.к. у нас нищие это работающие семейные люди с детьми в основном. чтобы достичь уровня доходов среднего пенсионера, работающий мужчина, имеющий жену и двух детей, должен получать минимум 54 тысячи рублей. и только тогда их семья сможет получить уровень дохода, как у пенсионера. только вот льготы и бесплатные поездки всё равно не положены будут. вот такую вот экономическую политику Путин проводит.
а Вы тут про 95 тысяч долларов ...

aleksandr39 15 июля 2018 | 01:11

olegleon: Боевиков -наемников -российских граждан из ОПГ " днр -лугандон " будут судить в Нюрнберге за преступления против человечности ,об этом заявил Трамп выступая перед российскими журналистами в канун встречи с " великим вождем " .

olegleon 15 июля 2018 | 01:16

aleksandr39: будут, будут. и их судить будут, и тебя вылечат

tks 15 июля 2018 | 01:17

olegleon: Это только всего лишь один из эпизодов.
А прокурор о 95 тыс.$ говорил - чтобы подчеркнуть корыстный мотив.

Путиномика - это гибель для России.

olegleon 15 июля 2018 | 01:23

tks: а я тебе про что говорю. этот "экономический гений" наносит урон будущему России на десяток лет вперёд.
да свободу слова или собраний можно будет восстановить за несколько месяцев, а на восстановление экономики десятки лет уйдут!

fosst13 15 июля 2018 | 00:47

Не понимаю. В фильмах же лучшие хакеры - американуы. А чего они жалуются на бензоколонку то? Стыдно должно быть!

tks 15 июля 2018 | 01:23

fosst13: Смотрите фильмы дальше. А лучше на мульти-пульти перейдите, в них возможностей в разы больше ;')))

boseal 15 июля 2018 | 00:48

Судя по всему "критической точки" достигло финансирование Национальной Разведывательной Службы США. Если денег не дают, то поищем врага под собственной кроватью).

tks 15 июля 2018 | 01:19

boseal: Вмешательство в выборы на уровне кибермошенничества - это акт агрессии.

tks 15 июля 2018 | 01:21

Потому, что это сделали военные. Если следовать версии амеров.

tks 15 июля 2018 | 01:14

У Лавруши нарушение единства восприятия окружающей действительности? Частности подменяют общее?
Шизофрения, одним словом?

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Наверное, это какая-то глубокая память о завоевании. Что мы завоеванный народ, и до сих пор мы делимся тайно на захватчиков, завоевателей и завоеванных. Поэтому у нас нет априорной веры незнакомцу…

5 240 6 15873 12.07
#слушать 02:38:10 8читать ;смотреть $скачать 36.2 МБ
Kобщество, культура, видео, передачи
Интервью Особое мнение

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

НАТО это военный блок. Он берется за те задачи, к которым не предназначен, не приспособлен, но собирается раз из раза делать ради того, чтобы продемонстрировать свой любимый натовский флаг…

5 127 6 9531 12.07
#слушать 38:55 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Kполитика, власть, видео, передачи
Блоги

+ Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» В кадре также виден помощник главного тренера хорватской сборной и бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич…

5 811 6 65942 10.07
8читать ;смотреть
Kчм-2018, футбол, события
Блоги

+ Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» «Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках»...

5 546 6 47264 12.07
8читать ;смотреть
Kспорт, футбол, события
Блоги

«Прошу Вас проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова» Мать Олега Сенцова обратилась к Владимиру Путину с прошением о помиловании её сына…

5 252 6 22957 13.07
Kсенцов, суды, тюрьмы, путин, украина, рф, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Борис Джонсон подал в отставку. «Не вынесла душа поэта позора…» А что вы хотите? Столько врать миру про «руку Кремля», «агрессию против Великобритании на территории Великобритании», «Новичок», ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно…

5 282 6 26523 09.07
Kвеликобритания, правительство, политика, скандалы, скрипаль, мнения
Блоги

Хорватские болельщики развернули баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» Болельщики сборной Хорватии развернули 50-метровый баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» на Триумфальной площади в Москве…

5 108 6 10975 11.07
Kфутбол, общество, мнения
Голосование
Стоил ли Чемпионат мира таких расходов?
5 87 6 8930 10.07
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сборной, которая была на 70 месте-в рейтинге, больше нет Мы стали ходить на стадионы, мы стали смотреть футбол, мы наконец-то поняли, что после гладиаторских боев ни один вид спорта так не увлекал весь мир единовременно…

5 113 6 11666 09.07
Kфутбол, спорт, общество, чм-2018, мнения
Блоги

Владимир Колокольцев: Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности И вот эти партнерские отношения — их можно выстраивать не только в рамках оказания помощи людям, которые пропали, пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге сети Интернет…

5 196 6 20314 11.07
Kполиция, волонтеры, мнения
Голосование
Справедливо ли отчисление помощника тренера сборной Хорватии за видео «Слава Украине»?
5 68 6 7159 09.07
Блоги

+ Помощника тренерского штаба сборной Хорватии отчислили из делегации на ЧМ за ролик «Слава Украине!» Помощника тренерского штаба сборной Хорватии отчислили из делегации на ЧМ за ролик «Слава Украине!» Оба футболиста уверяли, что в их словах не было политики. Они утверждали, что это шутка для друзей. Хорватский футбольный союз принес извинения российскому обществу…

5 374 6 40430 08.07
8читать ;смотреть
Kфутбол, видео, события
Голосование
Вы готовы по призыву МВД сотрудничать с полицией в поиске запрещенного контента в интернете?
5 51 6 5576 10.07
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Тролли Список авторов лайков (особенно их совпадение под разными постами) позволяют точно очертить границы и  содержание группы троллей…

5 214 6 24400 12.07
Kинтернет, блогеры, общество, пропаганда, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Николай II и Сталин: два главковерха Николай II и Сталин: два главковерха Мы крайне неуважительно относимся к Николаю II как к императору. При Николае немецкие войска ни до Волги, ни до Москвы, ни до Минска не дошли…

5 135 6 15958 11.07
8читать ;смотреть
Kистория, сталин, общество, власть, мнения
Новости

Американский телеканал CNBC сообщил об успешных испытаниях в России гиперзвуковых ракет «Кинжал» По словам источников, всего из было три…

5 47 6 5710

Популярное за неделю

Новости

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков женился на своей бывшей подчиненной Евгении Васильевой Об этом телеведущий Андрей Малахов написал в колонке для журнала Star Hit, где он работает главным редактором…

5 59 6 31068
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Безумно сочувствую Владимиру Владимировичу. Помимо всего, на нем лежит обязанность придумывать забавы для огромного количества идиотов — если для них не придумать забаву, они изобретут ее для себя сами…

5 92 6 111101 11.07
#слушать 49:36 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Уместно ли  теперь подтрунивать над российской сборной по футболу?
5 60 6 16537 08.07
Блоги

Светлана Шмелева тьютор программы дистантного гражданского просвещения Московской школы

Реакция Одессы впечатлила настолько, что накрыл страх Полная тишина, не было радости от победы Хорватии или проигрыша России, просто молчание — в субботний вечер в центре курортного города…

5 1095 6 769658 09.07
Kукраина, одесса, футбол, чм-2018, рф, общество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Запретная картина Запретная картина В русскую деревню приезжает тройка под американским флагом, и стоят на коленях русские люди…

5 251 6 84396 13.07
Kискусство, петербург, венедиктов, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7113020
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3571592

Сегодня в эфире