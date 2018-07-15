Ситуация с кибератаками на США, особенно из России, достигла критической точки

Об этом заявил директор национальной разведывательной службы США Дэн Коутс. На пресс-конференции в Вашингтоне Коутс сказал, что эти атаки не просто предназначены для того, чтобы нарушить нормальный курс американской демократии. Атакующие пытаются использовать наши объекты в жизненно важной инфраструктуре – отметил Коутс. По его словам, Россия – самый агрессивный автор кибератак на США.

Это заявление последовало спустя сутки после того как в США были предъявлены обвинения 12 офицерам ГРУ, которых назвали причастными к взлому серверов Демократической партии США в 2016 году. На этом фоне в США звучат призывы к Дональду Трампу отменить намеченную на понедельник встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки.

Между тем, главное ожидание от встречи президентов России и США – возобновление адекватного диалога. Об этом в интервью телеканалу RT рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров:

«Успехом будет, если мы начнём нормально общаться. Почти все каналы коммуникации, установленные за последние семь, восемь, десять лет, были заморожены. А ведь они служили для взаимодействия по очень важным вопросам — таким как борьба с терроризмом и наркоторговлей, энергетика, кибербезопасность, ситуация в Афганистане и другие региональные конфликты.В идеале нам хотелось бы договориться о возобновлении каналов коммуникации по всем сложным вопросам, где наши позиции расходятся, чтобы мы могли работать над сближением подходов к решению этих проблем. Кроме того, нам нужно общаться и по темам, где мы уже сейчас можем эффективно сотрудничать в интересах наших стран и всего международного сообщества. Это, например, вопросы стратегической стабильности».

Лавров добавил, что Путин и Трамп проведут закрытую встречу, на ней помимо них будут присутствовать только переводчики.