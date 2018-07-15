Ситуация с кибератаками на США, особенно из России, достигла критической точки
Об этом заявил директор национальной разведывательной службы США Дэн Коутс. На пресс-конференции в Вашингтоне Коутс сказал, что эти атаки не просто предназначены для того, чтобы нарушить нормальный курс американской демократии. Атакующие пытаются использовать наши объекты в жизненно важной инфраструктуре – отметил Коутс. По его словам, Россия – самый агрессивный автор кибератак на США.
Это заявление последовало спустя сутки после того как в США были предъявлены обвинения 12 офицерам ГРУ, которых назвали причастными к взлому серверов Демократической партии США в 2016 году. На этом фоне в США звучат призывы к Дональду Трампу отменить намеченную на понедельник встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки.
Между тем, главное ожидание от встречи президентов России и США – возобновление адекватного диалога. Об этом в интервью телеканалу RT рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров:
«Успехом будет, если мы начнём нормально общаться. Почти все каналы коммуникации, установленные за последние семь, восемь, десять лет, были заморожены. А ведь они служили для взаимодействия по очень важным вопросам — таким как борьба с терроризмом и наркоторговлей, энергетика, кибербезопасность, ситуация в Афганистане и другие региональные конфликты.В идеале нам хотелось бы договориться о возобновлении каналов коммуникации по всем сложным вопросам, где наши позиции расходятся, чтобы мы могли работать над сближением подходов к решению этих проблем. Кроме того, нам нужно общаться и по темам, где мы уже сейчас можем эффективно сотрудничать в интересах наших стран и всего международного сообщества. Это, например, вопросы стратегической стабильности».
Лавров добавил, что Путин и Трамп проведут закрытую встречу, на ней помимо них будут присутствовать только переводчики.
Комментарии12
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romashka__ 15 июля 2018 | 00:21
На это уходят огромные деньги.
Зато нищих и бедных и больных в РФ становится всё больше.
olegleon 15 июля 2018 | 00:36
romashka__: огромные деньги? да даже американский прокурор сказал о 95 тысячах долларов, т.е. о сумме, которая меньше его годовой зарплаты.
а нищета и бедность это проблема для России. причём, проблема уникальная, т.к. у нас нищие это работающие семейные люди с детьми в основном. чтобы достичь уровня доходов среднего пенсионера, работающий мужчина, имеющий жену и двух детей, должен получать минимум 54 тысячи рублей. и только тогда их семья сможет получить уровень дохода, как у пенсионера. только вот льготы и бесплатные поездки всё равно не положены будут. вот такую вот экономическую политику Путин проводит.
а Вы тут про 95 тысяч долларов ...
aleksandr39 15 июля 2018 | 01:11
olegleon: Боевиков -наемников -российских граждан из ОПГ " днр -лугандон " будут судить в Нюрнберге за преступления против человечности ,об этом заявил Трамп выступая перед российскими журналистами в канун встречи с " великим вождем " .
olegleon 15 июля 2018 | 01:16
aleksandr39: будут, будут. и их судить будут, и тебя вылечат
tks 15 июля 2018 | 01:17
olegleon: Это только всего лишь один из эпизодов.
А прокурор о 95 тыс.$ говорил - чтобы подчеркнуть корыстный мотив.
Путиномика - это гибель для России.
olegleon 15 июля 2018 | 01:23
tks: а я тебе про что говорю. этот "экономический гений" наносит урон будущему России на десяток лет вперёд.
да свободу слова или собраний можно будет восстановить за несколько месяцев, а на восстановление экономики десятки лет уйдут!
fosst13 15 июля 2018 | 00:47
Не понимаю. В фильмах же лучшие хакеры - американуы. А чего они жалуются на бензоколонку то? Стыдно должно быть!
tks 15 июля 2018 | 01:23
fosst13: Смотрите фильмы дальше. А лучше на мульти-пульти перейдите, в них возможностей в разы больше ;')))
boseal 15 июля 2018 | 00:48
Судя по всему "критической точки" достигло финансирование Национальной Разведывательной Службы США. Если денег не дают, то поищем врага под собственной кроватью).
tks 15 июля 2018 | 01:19
boseal: Вмешательство в выборы на уровне кибермошенничества - это акт агрессии.
tks 15 июля 2018 | 01:21
Потому, что это сделали военные. Если следовать версии амеров.
tks 15 июля 2018 | 01:14
У Лавруши нарушение единства восприятия окружающей действительности? Частности подменяют общее?
Шизофрения, одним словом?