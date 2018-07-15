Владимир Путин пообещал продумать кофмортный визовый режим для болельщиков, полюбивших Россию

Выступая на гала-концерте в Большом театре, Путин сказал, что, по его мнению, чемпионат мира по футболу позволил развенчать мифы о стране, существовавшие за рубежом.

Чемпионат завершается сегодня финальным матчем между командами Франции и Хорватии. Главный тренер французов Дидье Дешам обещает сделать все возможное для победы.

Его хорватский коллега Златко Далич также обещает, что игроки приложат все усилия, а также постараются получить удовольствие от игры.

В субботу определился бронзовый призер. Им, впервые в своей истории стала сборная Бельгии, которая обыграла англичан 2-0.