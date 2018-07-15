Владимир Путин пообещал продумать кофмортный визовый режим для болельщиков, полюбивших Россию
Выступая на гала-концерте в Большом театре, Путин сказал, что, по его мнению, чемпионат мира по футболу позволил развенчать мифы о стране, существовавшие за рубежом.
Чемпионат завершается сегодня финальным матчем между командами Франции и Хорватии. Главный тренер французов Дидье Дешам обещает сделать все возможное для победы.
Его хорватский коллега Златко Далич также обещает, что игроки приложат все усилия, а также постараются получить удовольствие от игры.
В субботу определился бронзовый призер. Им, впервые в своей истории стала сборная Бельгии, которая обыграла англичан 2-0.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
romashka__ 15 июля 2018 | 00:19
Новая забава президента РФ.
Других дел нет.
СВОБОДУ собраний! СВОБОДУ слова!
Нет войне! Нет информационной и гибридной войне!!!
danko1 15 июля 2018 | 00:26
romashka__: Врет, как обычно. Пурги еще больше, чем у Пескова.
Россию, ту, что Путин, считают преступной, самого Путина, как считали, так и считают бандитом и мафиози.
А к обычным россиянам всегда и везде хорошо относятся.
danko_viola 15 июля 2018 | 00:27
romashka__: Путин прав!!! где старая неодекватка данко1 спец визах? Мартышка, у тебя нет свободы слова и тебя на войну гибридную забирают? Ты по моему здесь сутками занимаешься свободой!
danko_viola 15 июля 2018 | 00:31
danko1: а вот и пришла старая пурга, бандитка и мафиозка. Ты сегодня как пить дать сотрёшься! И ди сегодня у тебя по субботнему тарифу?
aleksandr39 15 июля 2018 | 00:48
danko_viola: Видел как практически все иностранные болельщики перед матчем своих команд ходили по городу с бутылкой алкоголя в руках ,пили его ,о чем то кричали ,полиция не обращала внимания на них ,а в обычной жизни в центре города сразу заметут в каталажку ,получается что " великий вождь " разрешил россиянам ходить с бутылкой пива в руках по городу ?
ly4_sveta 15 июля 2018 | 00:56
danko1: Вот именно. Объединяет своё преступное
государство с обществом, народом, выдавая, в очередной
раз, дремучие глупости.
jetsam 15 июля 2018 | 00:24
бутылку Dom Pérignon в зад, но с вазилином - это и есть комфортный режим для полюбивших Россию
lavrfedotovich2_0 15 июля 2018 | 00:25
а на финальный матч он придет?
drgonish 15 июля 2018 | 00:29
[Путин пообещал продумать....]
Что делает малолетний дебил, когда родители говорят нельзя или можно?
Он делает строго наоборот. Умные родители берут это дело в оборот.
А чем отличается россиянский либерал от малолетнего подростка?
Найди два-три отличия. :))
tanechka_ 15 июля 2018 | 00:41
Капец меня такие заявления пугают.. Ангела Меркель его укусила? какие фанаты после окончания ЧМ?!! вы нормальные? это могут быть только мигранты, которых наши нетоллерантно натянут на британский флаг
snagging 15 июля 2018 | 00:43
Путин красавчик!
ze_danil 15 июля 2018 | 00:44
Путин пообещал продумать кофмортный визовый режим для болельщиков, полюбивших Россию
__________________________
чо, буржуям разрешать жрать бухло на улице из горла и лапать русских девок?
эдакое сафари
kostia1971 15 июля 2018 | 01:00
ze_danil: Че ж им не ехать-то к нам? Доллар по 60 ,евро 70 с лишним,красота,ляпота.)))Еще и полиции приказали не мешать)))
ly4_sveta 15 июля 2018 | 00:53
Вот гала-концерт - это его! Светиться, пиариться и
прославляться, с глупыми и идиотскими речами - кайф!
Какие мифы? Никаких мифов, каким было гос-во с ним
во главе, таким и осталось. И любому умному человеку
известно, что все тоталитарные режимы, диктатуры и автократии
всегда проводят все мероприятия на высшем уровне, запугав
и поставив на место всех, начиная от проституток и бомжей и
заканчивая фанатами, которых строго проинструктировали о
поведении, даже запугав. Ничего нового. А Путин все талдычит о
каких-то мифах, как дитё неразумное. Уж, не позорился бы, выдавая
с головой все свои неизживные комплексы.
lager23 15 июля 2018 | 00:53
Работа на зарубежную публику, в надежде оправдать себя, навязчивая идея плешивого маразматика-рецидивиста
ly4_sveta 15 июля 2018 | 01:04
Вообще-то спорт и политика, культура и политика,
искусство и политика, наука и политика, не объединяются
в цивилизованном мире. Их объединяют только диктаторы,
записывая все победы и достижения на свой счёт, прославляя
своё гос-во, свою власть.
peresvet73 15 июля 2018 | 01:05
Деньги им платить за посещение России! Пенсии россиянам отменить и платить иностранцам за "образ России".