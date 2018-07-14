Активист Егор Екимов, задержанный за одиночный пикет в Петербурге, оставлен до утра в 71 отделе полиции

Активист Егор Екимов, задержанный за одиночный пикет в Санкт-Петербурге, оставлен до утра в 71 отделе полиции. Ему вручен протокол о нарушении порядка проведения пикетирования, – сообщает Фонтанка.ру.

Пикетчик с заклеенным ртом стоял с рисунком украинского художника Андрея Ермоленко, который создал целую серию плакатов, критикующих проведение чемпионата мира по футболу в России на фоне нарушения прав человека.

Суд рассмотрит административное дело Екимова в воскресенье.