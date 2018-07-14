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23:02, 14 июля 2018

Активист Егор Екимов, задержанный за одиночный пикет в Петербурге, оставлен до утра в 71 отделе полиции

Активист Егор Екимов, задержанный за одиночный пикет в Санкт-Петербурге, оставлен до утра в 71 отделе полиции. Ему вручен протокол о нарушении порядка проведения пикетирования, – сообщает Фонтанка.ру.

Пикетчик с заклеенным ртом стоял с рисунком украинского художника Андрея Ермоленко, который создал целую серию плакатов, критикующих проведение чемпионата мира по футболу в России на фоне нарушения прав человека.
Суд рассмотрит административное дело Екимова в воскресенье.

Комментарии

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danko1 14 июля 2018 | 23:15

Нарушение было только со стороны полицаев, при чем нарушение Конституции.
И за незаконное задержание полицейские должны ответить.
Иначе это беззаконие будет продолжаться бесконечно.

gordy 14 июля 2018 | 23:52

"Суд рассмотрит административное дело Екимова в воскресенье."

После финала?

olegleon 14 июля 2018 | 23:18

"активист" это новая профессия? "металлург Иванов", "тракторист Петров", "журналист Сидоров". это понятно и нормально. но что это за "Активист Егор Екимов"?

anemon 14 июля 2018 | 23:27

olegleon: А у тебя - какая профессия? Только не ври.

oleg_andreevich 14 июля 2018 | 23:44

olegleon: это не профессия. Активист - это человек с обостренным чувством справедливости.

liquidsky__ 14 июля 2018 | 23:18

Пусть с заклееным ртом посидит в кутузке, может и пронесет )

xrmosom 14 июля 2018 | 23:40

Беззаконие и Конституция писаная на туалетной бумаге,это норма в нашей стране.Что поделаешь?Голосовали,получите и распишитесь.:(

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