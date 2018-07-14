Более 100 ракет и снарядов были запущены сегодня по Израилю из сектора Газа
Об этом сообщил генерал израильских сил ПВО Цвика Хаймович. По его словам, «ПВО Израиля перехватили более 20 снарядов». «Это — крупнейшее столкновение в секторе Газа с момента операции «Нерушимая скала» ровно 4 года назад», — добавил генерал. «Армия обороны Израиля в ответ продолжает наносить удары по многочисленным военным целям, включая лагеря и штабы ХАМАС в секторе Газа», — сообщил военный.
Комментарии16
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olegleon 14 июля 2018 | 23:12
а долетело сколько?
kvasoff 14 июля 2018 | 23:26
olegleon: olegleon: достаточно
olegleon 14 июля 2018 | 23:39
kvasoff: т.е. арабы научились советским технологиям начала 40-х годов?!
mayk01_18 14 июля 2018 | 23:28
olegleon: Тупишь олежа? Газа граничит с Израилем-если на их головы не упадут то долетят до Израиля...Кстати летят уже не касамы , а российские и иранские грады-их сбивает Железный купол...
А полетели грады рассейские,как тока из России вернулся в очередной раз, посетивший Москву-главХамаСТеррорист, которого за убийства израильтян и россиян-требовал в Москве, аресстовать Израиль-Муса Абу Марзук...
Но видимо на него и на ХАМАС в Москве другие планы-шоб отвлечь ЦАХАЛ от сирийской границы....
Это уже не первая заваруха после возвращения из Москвы-лидеров террористов ХАМАС...
j_partizan 14 июля 2018 | 23:46
mayk01_18:
Вспомните, может кого из своих московских в Израиль не пустили, если они арабам Грады продали.
liquidsky__ 14 июля 2018 | 23:13
Равнять Газу с уровнем моря и плотно обработать новичком и хлором сверху. Через пару лет можно будет открыть курортную зону.
chimp2013 14 июля 2018 | 23:19
Вот же провокаторы палестинцы. К встрече Трампа с Путиным резвятся. Трамп то поймет что к чему, и Путин поймет что к чему. Но Трамп смолчит, а Путин использует как козырную карту. Все так, но Путин просчитается. Трамп бизнесмен -он вывернет все наизнанку.
Чекист может одолеть бизнесмена в одноходовке, но в многоходовке он проиграет.
lion64__2 14 июля 2018 | 23:20
Стреляли палестинские сенцовы, "режиссёры", "композиторы", "художники".
ilia_lvovski 14 июля 2018 | 23:55
lion64__2: Не переводятся в России дебилы-займитесь своими пенсиями или хотя бы доживите до них.
kvasoff 14 июля 2018 | 23:21
В израильском городе Сдерот ракета попала в жилой дом.Данных о пострадавших не приводится.Из первых 30 снарядов Железный купол перехватил только 2.
mayk01_18 14 июля 2018 | 23:35
kvasoff: Большой спец по Израилю-Дауншифтер Алибердынович, беработный из российйсой Лобни(из лички)-Железны купол перехватывает только ракеты,летящие в жилые р-ны, но не мины от тяжелых минометов..
Поэтому уже перехвачено 20 градов из 100 запущеных ракет и мин..
Один из минометных снарядов попал в Сдероте в жилой дом...
kvasoff 14 июля 2018 | 23:42
mayk01_18: системВах какой умний система! Которая защищается только от летающих металических труб... созданую на коленках полуграмотными палестинцами... это верх технологий..
len56 14 июля 2018 | 23:30
Хамас отрабатывает иранское бабло...,А народ живёт всё хуже и хуже.
Пока Израиль не ушёл из сектора Газа,там была работа и более-менее спокойная жизнь...Сейчас там власть у бандитов,а народ понял,что лучше Израиль,чем свои бандюганы-беспредельщики.
polikarpich 14 июля 2018 | 23:44
len56: Что-то сильно Донбасс напоминает.
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 14 июля 2018 | 23:41
Армія Ізраїлю завдала найпотужнішого з 2014 року удару по військових об’єктах ісламістського руху «ХАМАС» у Секторі Гази. Ці атаки стали найсильнішими в денний час доби на цій частині палестинських територій з початку конфлікту в регіоні проти цього руху.
ilia_lvovski 14 июля 2018 | 23:52
Сколько еще должен получить Натаньягу чтоб ему захотелось заняться защитой мирного населнения Израиля.