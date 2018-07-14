Более 100 ракет и снарядов были запущены сегодня по Израилю из сектора Газа

Об этом сообщил генерал израильских сил ПВО Цвика Хаймович. По его словам, «ПВО Израиля перехватили более 20 снарядов». «Это — крупнейшее столкновение в секторе Газа с момента операции «Нерушимая скала» ровно 4 года назад», — добавил генерал. «Армия обороны Израиля в ответ продолжает наносить удары по многочисленным военным целям, включая лагеря и штабы ХАМАС в секторе Газа», — сообщил военный.