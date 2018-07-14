Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Владимира Путина об угрозе дестабилизации в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Владимира Путина об угрозе дестабилизации в Сирии. Как сообщает Рейтер со ссылкой на источник в окружении турецкого лидера, в ходе телефонного разговора Эрдоган выразил встревоженность столкновением с мирными жителями в Даръаю и предупредил, что если режим в Дамаске таким же образом нацелился на Идлиб, суть соглашений, достигнутых в Астане, может быть полностью уничтожена.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона считает Россию и США ответственными за нарушение договоренностей о прекращении огня на сирийской территории.
Комментарии10
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alehan15274 14 июля 2018 | 23:18
Да...Сирия еще долго будет помойкой. И поделом...везде где совдепия была, а теперь путинская раша- там война, грязь и отстой:((((
olegleon 14 июля 2018 | 23:22
alehan15274: это ты так расстроился проигрышу мужеподобной Сирены?
asokol 14 июля 2018 | 23:25
Ох, есть у меня чуй, что турка снова хочет воткнуть Великому Вождю нож в спину. Или не в спину. Или не нож.
olegleon 14 июля 2018 | 23:36
asokol: турка боится, что Путин с Трампом всё решит, а у него никто не спросит. Трапм же, вот гад, Гюлена не выдаёт.
cmacuk_kaymckuu 14 июля 2018 | 23:36
asokol: Собачку свою корми, недоделанный сын своего народа, по совместительству собачий зять тротского
asokol 14 июля 2018 | 23:41
cmacuk_kaymckuu:
Вижу, портяныч, ты снова хочешь взять у меня за щеку с проглотом. Зубы почисти!
vilingrad 14 июля 2018 | 23:56
alehan15274: Армянское радио спрашивают:
-В чем смысл слов "загадочная русская душа"?
- Где ни появится, все загадит:)
odobryam_s 14 июля 2018 | 23:20
Да лан гнать-то! Там все террорюги уже давно уничтожены. Трижды. Или вы нашего самого влиятельного за пустобреха держите?
gencek 14 июля 2018 | 23:53
Теперь и "турецкий поток" деньги на ветер....
Это нож в спину.
vilingrad 14 июля 2018 | 23:54
Вовеп Владип Пуртенган насторожился...