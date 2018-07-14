Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Владимира Путина об угрозе дестабилизации в Сирии. Как сообщает Рейтер со ссылкой на источник в окружении турецкого лидера, в ходе телефонного разговора Эрдоган выразил встревоженность столкновением с мирными жителями в Даръаю и предупредил, что если режим в Дамаске таким же образом нацелился на Идлиб, суть соглашений, достигнутых в Астане, может быть полностью уничтожена.



Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона считает Россию и США ответственными за нарушение договоренностей о прекращении огня на сирийской территории.