Владимир Путин пообещал продумать максимально комфортный визовый режим для болельщиков, полюбивших Россию. Так он, как сообщает РИА «Новости», прокомментировал их желания вновь приехать в нашу страну.

Напомним, первым медалистом чемпионата мира по футболу стала сборная Бельгии. В матче за третье место она обыграла команду Англии 2-0. Это лучшее достижения сборной Бельгии за всю историю ее выступлений на Чемпионатах мира.

Обладатели золотых и серебряных медалей определятся завтра вечером. В финальном матче встретятся команды Франции и Хорватии.