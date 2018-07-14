Путин пообещал продумать максимально комфортный визовый режим для болельщиков, полюбивших Россию.
Владимир Путин пообещал продумать максимально комфортный визовый режим для болельщиков, полюбивших Россию. Так он, как сообщает РИА «Новости», прокомментировал их желания вновь приехать в нашу страну.
Напомним, первым медалистом чемпионата мира по футболу стала сборная Бельгии. В матче за третье место она обыграла команду Англии 2-0. Это лучшее достижения сборной Бельгии за всю историю ее выступлений на Чемпионатах мира.
Обладатели золотых и серебряных медалей определятся завтра вечером. В финальном матче встретятся команды Франции и Хорватии.
Комментарии31
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olegleon 14 июля 2018 | 23:10
всё равно же ему делать нечего, так пусть визами занимается. остальное то всё в стране он уже решил
oldpartizan 14 июля 2018 | 23:19
наташи ждут.....
danko_viola 14 июля 2018 | 23:19
olegleon: Путин прав. Туристы много денег в России оставляют. И дальше рекомендуют. Только Меркель тупая тупица. Берет только дешевых арабов, украинцев на туалеты, цыган и попрошаек за счет немцев. Зато она демократка и миролюбивая.
asokol 14 июля 2018 | 23:34
danko_viola: «Туристы много денег в России оставляют.»
А тебе сколько туристы платили, когда ты у них брал за щеку с проглотом? Наверняка не меньше 20 рублей. Так что ты теперь у нас богатая невеста, не так ли?
danko_viola 14 июля 2018 | 23:38
asokol: подстилка, ты лучше бы вставил данко1, чем здесь в пустую тереться. Или дал вставить тебе другу, что бы время не терять. Богатый жених за 20 гривен.
asokol 14 июля 2018 | 23:43
danko_viola:
Из инструкции для вонючей селихерской сволоты
"... Если в данной методичке вы не можете по своей тупости найти достойного ответа порядочному человеку, который опустил вас и размазал ниже плинтуса, словно соплю зеленую, отвечать следует по принципу "сам дурак!"..."
danko_viola 14 июля 2018 | 23:45
asokol: ты не дурак. Ты жених данко1. С тем и поздравляю, сопля.
asokol 14 июля 2018 | 23:21
«Путин пообещал продумать максимально комфортный визовый режим»
Всё знает, обо всем беспокоится Великий Вождь! А Письков гадина, если говорит, что Дорогой и Любимый ни уха ни рыла в пенсионной реформе не секёт. Почему он так Обожаемого Лидера Нации ненавидит?
kypykyky 14 июля 2018 | 23:25
asokol: он любит его. в оба полушария мозга ухаха
neyexo 14 июля 2018 | 23:24
olegleon: а что ему делать - пенсионной реформой занимается правительство, Кудрин
olegleon 14 июля 2018 | 23:27
neyexo: пенсионную реформу ещё в 2007-2009 годах надо было проводить. ни тогда не смогли, ни сейчас не смогут по нормальному провести.
но Россия развивается вопреки, а не благодаря нынешней власти
hz6691 14 июля 2018 | 23:47
neyexo: Так правительство или кудрин?
tks 14 июля 2018 | 23:33
olegleon: Решил - в смысле порешил ;)))
odobryam_s 14 июля 2018 | 23:16
Кароч, весь антитеррор пох, так что ли? Достаточно взять в руки футбольный мяч и вперед!
vilingrad 14 июля 2018 | 23:51
odobryam_s: Если в глухом переулке, ночью, вы встретите группу угрюмых афроамериканцев, попробуйте бросить им баскетбольный мяч. Может, все обойдется:)
danko1 14 июля 2018 | 23:18
И как он бедный успевает обо всем думать: и о виолончелях, и об американских и прочих выборах, только о россиянах ему думать некогда, да и о пенсионной "реформе" ничего не знает.
danko_viola 14 июля 2018 | 23:22
danko1: старуха как ты усе успеваешь? На сайте сутками потереться, побороться с Путиным и на батуте попрыгать? Тебе без виз из маями не дадут. Я скажу Путину и Колокольцеву. Галину Весёлкину не пускать за километр.
kypykyky 14 июля 2018 | 23:23
а вот представьте себе, сколько можно впаривать эти и все остальные пранки от аля президента? ухаха)) где оно само, это недоразумение? бумажку заучивает очередную.
andy66 14 июля 2018 | 23:28
вербует по привычке... ничего не умеет кроме как либо угрожать, либо вербовать... так его обучили
kypykyky 14 июля 2018 | 23:36
andy66: это маленькое короткое низкое существо с лысой маковкой и прицепом скиф из подворотни привыкло, что всё продаётся в этом мире. оно право. только на 86% бабла уже нет.
olegleon 14 июля 2018 | 23:32
danko1: опять ты свою шарманку завела? да он о вас только и думает. 40% доходов на вас идёт, а на развитие экономики хрен.
любите вы критиковать кого-то, но от его денег не отказываетесь.
danko1 14 июля 2018 | 23:55
olegleon: Портянка продажная, нагло врущая, 50% только дохода от продажи нефти и газа идет в бюджет, остальное на виолончели.
Если вернуть награбленные и выведенные на Запад путинской бандой триллионы, то как говорят ведущие экономисты на 10 лет ПФ будет заполнен.
Но портянки, живущие на награбленное вором Пригожиным, на воров голос поднять не смеют, а нищих пенсионеров обвиняют во всем.
Мерзавец вы конченный, на родителей собственных плюющий.
Но наверное, от такого подлеца и родители отказались.
cinqcoins 14 июля 2018 | 23:18
А при чем тут сборная Бельгии?.. :)
j_partizan 14 июля 2018 | 23:21
Молодец, об иностранных болельщиках позаботился. Только вот о россиянах, на чьи деньги он со своими олигархами жирует, забыл. Даже не забыл, а наплевал и опорожнился на них.
Для меня он теперь предатель народа.
anemon 14 июля 2018 | 23:24
Когда его будут интересовать проблемы населения России?!
kypykyky 14 июля 2018 | 23:29
anemon: ответ: как никогда.
tks 14 июля 2018 | 23:31
Персональный визовый режим для болел, заявивших о лояльности к путинской России? Интересно, а как эти болелы будут определяться? По "анкете лояльности"?
Похоже, Фюрер совсем спятил.
sasha_volk_off 14 июля 2018 | 23:46
Только потом пусть не плачут, поймает в сортире и в пупок поцелует...
fy_fy_fy_fy 14 июля 2018 | 23:48
Этому решению будут очень рады жители Эфиопии
hz6691 14 июля 2018 | 23:49
Опыт зав. дрезденского дома культуры наконец пригодится.
podwodnik 14 июля 2018 | 23:51
"...для болельщиков, полюбивших Россию...".
- Любишь Россию?!
- Да.
- Сильно любишь?
- Очень.
- Проходи.