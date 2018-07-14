Губернатора Санкт-Петербурга просят установить памятник композитору Петру Чайковскому
Ранее с таким предложением к нему обратились несколько известных деятелей культуры.
Необходимо провести конкурс и обсудить проект монумента с общественностью, — сказал «Эху» один из подписавших обращение к Полтавченко, ректор санкт-петербургской Академии художеств Семен Михайловский.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что речь может идти о 4-х метровом памятнике композитору. Однако, по словам Михайловского, скульптура не обязательно должна быть столь масштабной.
Комментарии6
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aleksandr39 14 июля 2018 | 22:11
Как же так ,ведь Чайковский был педиком или если культурно сказать то пед****том .
ostapbey 14 июля 2018 | 22:20
Активный же был.. Сам сочинял.
Не отсасывал у конккрентов соло на флейте.
Без оркестра..
Даже.
nehoroshiy 14 июля 2018 | 22:27
aleksandr39: Главное. что он не был идиотом.
forfor 14 июля 2018 | 22:42
nehoroshiy: А вдруг Милонов придет и понюхает...
guerrilleros 14 июля 2018 | 22:30
Дык , и в руководстве страны не ангелы , только что музыку не пишут . .И ничё , 86% не жужжат.
forum_participant 14 июля 2018 | 22:22
Главное, чтобы Зураб руку не приложил..а то опять все испортит..