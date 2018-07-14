"Ситуация с кибератаками на США, особенно из России, достигла критической точки"

Об этом заявил директор национальной разведывательной службы США Дэн Коутс. На пресс-конференции в Вашингтоне Коутс сказал, что эти атаки не просто предназначены для того, чтобы нарушить нормальный курс американской демократии. Атакующие пытаются использовать наши объекты в жизненно важной инфраструктуре – отметил Коутс. По его словам, Россия – самый агрессивный автор кибератак на США.

Это заявление последовало спустя сутки после того как в США были предъявлены обвинения 12 офицерам ГРУ, которых назвали причастными к взлому серверов Демократической партии США в 2016 году. На этом фоне в США звучат призывы к Дональду Трампу отменить намеченную на понедельни встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки.

Обвинения Минюста США двенадцати россиян, работающих на Главное управление Генштаба Вооруженных Сил России, во вмешательстве в американские выборы, выглядят правдоподобно. Такое мнение «Эху» высказал шеф-редактор издания The Insider, писавшего ранее о связи военных разведчиков с хакерскими атаками, Роман Доброхотов. По словам Доброхотова, информация, озвученная Минюстом США, настолько подробна, что вряд ли могла быть получена из открытых источников или аналитическим путем.