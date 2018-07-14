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Эксклюзив Эха 22:01, 14 июля 2018

Ситуация с кибератаками на США, особенно из России, достигла критической точки

Об этом заявил директор национальной разведывательной службы США Дэн Коутс. На пресс-конференции в Вашингтоне Коутс сказал, что эти атаки не просто предназначены для того, чтобы нарушить нормальный курс американской демократии. Атакующие пытаются использовать наши объекты в жизненно важной инфраструктуре – отметил Коутс. По его словам, Россия – самый агрессивный автор кибератак на США.

Это заявление последовало спустя сутки после того как в США были предъявлены обвинения 12 офицерам ГРУ, которых назвали причастными к взлому серверов Демократической партии США в 2016 году. На этом фоне в США звучат призывы к Дональду Трампу отменить намеченную на понедельни встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки.

Обвинения Минюста США двенадцати россиян, работающих на Главное управление Генштаба Вооруженных Сил России, во вмешательстве в американские выборы, выглядят правдоподобно. Такое мнение «Эху» высказал шеф-редактор издания The Insider, писавшего ранее о связи военных разведчиков с хакерскими атаками, Роман Доброхотов. По словам Доброхотова, информация, озвученная Минюстом США, настолько подробна, что вряд ли могла быть получена из открытых источников или аналитическим путем.

Комментарии

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vvietham 14 июля 2018 | 22:05

оф. лица США пробивают очередное днище, соревнуясь за награду от Трампа в виде клейма: Fake news

nampuom_nugopaxu 14 июля 2018 | 22:07

россияне поголовно патриоты. Нигде больше нет столько патриотов. Поэтому Россия так здорово цветёт.

nebudbydlom 14 июля 2018 | 22:11

nampuom_nugopaxu: Ага! И все самые патриотистые патриоты только и мечтают, как свалить из разграбленной ими России, прихватив побольше бабла.

patrikk_1 14 июля 2018 | 22:29

По его словам, Россия – самый агрессивный автор кибератак на США...

Не надо было тогда бомбить Югославию. 24 марта 1999 года русские увидели, что американцы возомнили себя Капитаном мира, Факелом Свободы и бомбардировка Москвы и российских городов - это просто дело времени.

polikarpich 14 июля 2018 | 22:19

nampuom_nugopaxu: И, самое главное, пахнет!

ura_123 14 июля 2018 | 22:38

nampuom_nugopaxu: Не только цветёт,но и пованивает))) Пробивая очередное днище)

olegleon 14 июля 2018 | 22:19

vvietham: ну тут глава разведки прав, т.к. чем больше он напугает народ и сенаторов, то тем больше сможет попросить денег на своё ведомство.
It's not personal. It's strictly business.

guerrilleros 14 июля 2018 | 22:39

vvietham: Твой стон услышан . То что оф. лица США пробили кому -то днище , это,конечно беспредел.
Чё сказать : Береги днище смолоду ,,поцреот. Неча, этим самым днищем к пиндосам поворачиваться.
Встречай врага грудью.

olegleon 14 июля 2018 | 22:08

"высказал шеф-редактор издания The Insider, писавшего ранее о связи военных разведчиков с хакерскими атаками,"

The Insider — российское интернет-издание. Основано в ноябре 2013 года членом движения «Солидарность» Романом Доброхотовым
Движение основано в конце 2008 года. У его истоков стояли такие известные общественно-политические деятели как Борис Немцов, Гарри Каспаров, Илья Яшин, Владимир Буковский.

viniqi 14 июля 2018 | 22:13

olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровской режим- вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!

liquidsky__ 14 июля 2018 | 22:08

Демшизоиды из последних сил пытаются сорвать саммит в Хельсинки. Но Трамп дядя не дурак, уже послал их лесом, сказав, что при Копченом надо было хай поднимать.

ebze 14 июля 2018 | 22:26

liquidsky__: То и есть если бы он был президентом вместо Обамы, то Россия вместо Крыма получила бы «дырку от бублика»? Так?

liquidsky__ 14 июля 2018 | 22:30

ebze: Если бы у бабушки...

ura_123 14 июля 2018 | 22:40

liquidsky__: ... то получился бы ты.

boldu1n 14 июля 2018 | 22:08

Опечатка - клинической точки. Может тоже "новичёк" тока кибератачный :)

zemljanka 14 июля 2018 | 22:10

Всем нужны добрые новости.
Спасибо всем, кто спас таиландских ребятишек.
Что за мерзкие монстры руководят странами. Почему не договариваются о взамопомощи...

olegleon 14 июля 2018 | 22:22

zemljanka: её предлагали почти все. среди 90 дайверов половина была иностранцами. тайские власти сами отказались, т.к. имели все необходимые ресурсы.

ebze 14 июля 2018 | 22:29

zemljanka: Что за мерзкие монстры руководят странами. Почему не договариваются о взамопомощи...

«АПЛ Курск»...

proxozhij 14 июля 2018 | 22:12

Придется отключать интернет. Пускай чебурнетом пользуются.

boldu1n 14 июля 2018 | 22:16

proxozhij: Придется отключать интернет.
===============
И Свифт тоже отключай владыка.

dyymm 14 июля 2018 | 22:23

Русские хакеры настолько суровы, что не стремаются светить своими IP-шниками... Может тогда уж США и адреса назовёт, с которых шли их так называемые "атаки"?

znajka 14 июля 2018 | 22:35

dyymm: дуум, а ты материал читал? вроде уже и перевод дали, а ты все не с курсе?

fresh_breeze 14 июля 2018 | 22:42

"Ситуация с кибератаками на США, особенно из России, достигла критической точки"
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Да уж прямо-таки из России. Россия вас скорее оберегала, конкретно Лаборатория Касперского. То, что вы там наплели на Касперыча, это всё проявления затеянной вами Холодной войны 2.0.
Кто вас тепèрь будет защищать, знаете только вы сами; сами же и сможете сравнить то, как было, с тем, как стало.

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