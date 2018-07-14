Сборная Бельгии по футболу впервые в истории стала бронзовым призером чемпионата мира
Сборная Бельгии по футболу впервые в истории стала бронзовым призером чемпионата мира. В матче за третье место она обыграла сборную Англии со счетом 2:0.
Эта игра доказала, что именно командная работа играет решающую роль, — сказал главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.
Завтра определится чемпион мира по футболу 2018 года. Матч между сборными Хорватии и Франции пройдет на московском стадионе «Лужники».
Комментарии8
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aleksandr39 14 июля 2018 | 22:15
Слава Украине ,а Россия как обычно еле-еле вышла из группы и то потому что за взятку ей проиграли Саудовская Аравия ,Египет и Испания .
patrikk_1 14 июля 2018 | 22:23
Мои поздравления Бельгии.
danko_viola 14 июля 2018 | 22:36
patrikk_1: а где данко1 спец по впервые?
olegleon 14 июля 2018 | 22:16
завтра президенты Хорватии и Франции приедут лично бойкотировать ЧМ-2018, поддержав тем самым президента Украины
boldu1n 14 июля 2018 | 22:23
olegleon: Зафтра фсе хорватские балельщики будут кричать - Слава Усраине! Патамушта рашка исхой
aleksandr39 14 июля 2018 | 22:25
olegleon: А что был чемпионат ?? Вот что бензин дорожает каждый день и увеличиваются тарифы ЖКХ весь народ заметил и почувствовал .
olegleon 14 июля 2018 | 22:31
aleksandr39: он идёт. и хорошо идёт. миллионы смотрят красивую игру команд со всего мира. переживают, радуются победам, расстраиваются от поражений. т.е. ведут себя как нормальные люди.
а Вы только ноете. Вы способны хотя бы чему-то радоваться???
irinakingsize1 14 июля 2018 | 22:26
Поздравляю!
Сегодня узнала, что
\\В программе «Право голоса» от 10.07 «эксперт» Михаил Шахназаров обратил пристальное внимание на внешность хорватского футболиста. «Вуда – квазиурод!» - авторитетно заявил «эксперт» Шахназаров, - «он внутренний урод и внешний урод!». После чего перешел к обсуждению одежды и потребовал, чтобы хорваты сменили свои трусы и майки на те, которые нравятся «эксперту» Шахназарову. «ФИФА должна принять решение в отношении хорватской формы!» - сурово приговорил «эксперт» Шахназаров.\\ Игорь яковенко.
Скажите, на фоне вот таких высказываний о человеке,который лично тебе и твоей стране ничего плохого не сделал и не пожелал, кто- нибудь сгоряча назовет Шахназарова "чернож...обезъяной"-это будет считаться экстремизмом или так уже можно говорить о людях другой не понравившейся тебе нации?