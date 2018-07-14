Сборная Бельгии по футболу впервые в истории стала бронзовым призером чемпионата мира. В матче за третье место она обыграла сборную Англии со счетом 2:0.

Эта игра доказала, что именно командная работа играет решающую роль, — сказал главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Завтра определится чемпион мира по футболу 2018 года. Матч между сборными Хорватии и Франции пройдет на московском стадионе «Лужники».