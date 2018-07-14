Первым медалистом чемепионата мира по футболу стала сборная Бельгии

В матче за третье место она обыграла команду Англии 2-0. Это лучшее достижения сборной Бельгии за всю историю ее выступлений на Чемпионатах мира.

Обладатели золотых и серебряных медалей определятся завтра вечером. В финальном матче встретятся команды Франции и Хорватии.