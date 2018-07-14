Первым медалистом чемепионата мира по футболу стала сборная Бельгии
В матче за третье место она обыграла команду Англии 2-0. Это лучшее достижения сборной Бельгии за всю историю ее выступлений на Чемпионатах мира.
Обладатели золотых и серебряных медалей определятся завтра вечером. В финальном матче встретятся команды Франции и Хорватии.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
proxozhij 14 июля 2018 | 21:16
Первые, кто будет плеваться в эти медали лет через несколько, когда вскроется все дерьмо. Завтра будет еще парочка.
liquidsky__ 14 июля 2018 | 21:24
proxozhij: Дерьмом у вас голова забита уже сейчас- это несомненно.
polsan 14 июля 2018 | 21:44
proxozhij: вы бы написали, про это в комментарии, поконкретнее а то ведь, понять что за очередная невероятная мыслЯ заползла в Вашу голову без Вас не представляется возможным! ))
estamp 14 июля 2018 | 21:50
proxozhij: А что, среди хомячков объявили конкурс на самый дебильный коммент? Ибо такую хрень вам даже в методичке врядли бы написали.
alex_1_andre 14 июля 2018 | 21:31
Чемепионат Эха
aleksandr39 14 июля 2018 | 21:52
Миллиард долларов потратила Россия на подкуп команд ,но клюнули только Саудовская Аравия ,Египет и Испания ,поэтому в результате еле -еле вышли из группы .