Израиль будет увеличивать интенсивность ответов на атаки со стороны движения ХАМАС в секторе Газа

Израиль будет увеличивать по мере необходимости интенсивность ответов на атаки со стороны движения ХАМАС в секторе Газа. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

В субботу палестинские радикалы из сектора Газа направили десятки ракет по Израилю. В ответ израильская армия нанесла удары по десяткам военных объектов ХАМАС на территории палестинского анклава