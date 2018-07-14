Израиль будет увеличивать интенсивность ответов на атаки со стороны движения ХАМАС в секторе Газа
Израиль будет увеличивать по мере необходимости интенсивность ответов на атаки со стороны движения ХАМАС в секторе Газа. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
В субботу палестинские радикалы из сектора Газа направили десятки ракет по Израилю. В ответ израильская армия нанесла удары по десяткам военных объектов ХАМАС на территории палестинского анклава
Комментарии5
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liquidsky__ 14 июля 2018 | 21:16
Да разбомбить всю эту Газу к ебеням и весь мир спасибо скажет, хоть леваки и повоняют немного в бесполезных ООНах и ПАСе.
mayk01_18 14 июля 2018 | 21:20
Странное совпадение...
Как только Россию посещает один из лидеров терорестов ХАМАС из Газы-Муса Абу Марзук,так сразу в Газе ,по его возвращению,начинаться заваруха..
В конце марта этот урод в Москве с Лавровым встречался, и сразу начались попытки прорыва границы с Израилем..
Теперь в начале июля этот Муса Марзукович с зам Лаврова в Москве встречался-и начались оьстрелы Израиля ракетами из Газы...Мистика?
sekilda1 14 июля 2018 | 22:26
mayk01_18: начались оьстрелы Израиля ракетами из Газы....
УЖОС,УЖОС! Эти ужасные "касамы"из водопроводных труб и консервных
банок! Это пострашнее пресловутых томагавков и всяких там калибров))
А постодушные и очень добрые израильтяне все терпят,терпят...Прямо,терпилы какие-то. Их бьют,бьют,а они все терпят))
sasass 14 июля 2018 | 21:25
Пиндосы в обиду их дадут и поэтому они так активны...
gostrax 14 июля 2018 | 22:05
Импотенты Биби и Авигдор могут разбомбить только собственные унитазы ,да затуманенные наргилой и водкой мозги своих восточных и "русских"избирателей))).Хамас может спать спокойно, ну разбомбят пару пустых бункеров и очередной подкоп ,где бросили бомбу там был подкоп.Израильские избиратели как российские пенсионеры - все скушают и добавки попросят))).Страна терпил и импотентов(это я сейчас об Израиле).Нужно бы еще налоги поднять ,Родина как никак в опасности ,а Сара под шумок еще мешок другой банок из под Колы сдаст.