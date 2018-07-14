Андрей Малахов рассказал о свадьбе Анатолия Сердюкова и Евгении Васильевой
Телеведущий Андрей Малахов рассказал о свадьбе бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова и бывшей главы департамента имущественных отношений минобороны России Евгении Васильевой, осужденной по делу о хищениях в министерстве. Об этом Малахов упомянул в своей небольшой колонке на сайте журнала StarHit, где он работает главным редактором.
Анатолий Сердюков был отправлен в отставку с должности министра обороны в 2012 году. Поводом к его увольнению стал разгоревшийся в ведомстве скандал вокруг хищения миллиардов рублей из бюджета.
Главной обвиняемой по делу проходила глава департамента имущественных отношений ведомства Евгения Васильева, которую СМИ тогда называли близкой знакомой Сердюкова.
Комментарии15
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sprav77 14 июля 2018 | 21:12
Давно понятно- бандюги.
gordy 14 июля 2018 | 21:29
Деньги к деньгам?
aleksandr39 14 июля 2018 | 22:04
sprav77: Типичные преступники из ОПГ " днр -лугандон " .
ts 14 июля 2018 | 21:14
Они на очереди на звание Героев после Кириенко...
kypykyky 14 июля 2018 | 22:35
ts: там уже медалек и орденков, думается... настоящим героям стыдно должно быть в компании этих вот..гнид. что они без фсо стОят? ссыкливое ворьё, как и их хозяин. фарк и тьфу.
odobryam_s 14 июля 2018 | 21:16
"- За что ты попал в тюрьму? - За взятку. - А за что тебя так быстро выпустили? - За взятку... "
Старый анекдот.
ura_123 14 июля 2018 | 21:35
Ну а чё,боГатая невеста! Правда чуть-чуть судимая и совершенно без мозгов.
А Сердюков то где,где и Пехтин-в Русгидро менеджерствуют?
hangman_ru 14 июля 2018 | 21:36
е-ла жаба гадюку
murad_manapov 14 июля 2018 | 21:38
близко знакомая жена))
zemljanka 14 июля 2018 | 21:43
Эти только миллиарды воровали.
Цапки людей сожгли - им вернули имущество.
Утанты-саранча.
"Совет да любовь"...
odobryam_s 14 июля 2018 | 21:52
Васильева - одна из самых распространенных фамилий в России. Однако, если набрать в любом поисковике запрос "воровка Васильева" - все сразу станет понятно! Попробуйте, не ошибетесь!
form 14 июля 2018 | 21:59
Ромео и Джульетта наших дней, йопть!!!
eslichestno 14 июля 2018 | 22:07
ГОРЬКО!
alya_tina 14 июля 2018 | 22:39
Этот день должен стать национальным праздником!
income 14 июля 2018 | 22:40
Мне кажется, люди любят друг друга. Пусть им будет хорошо!