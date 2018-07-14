Андрей Малахов рассказал о свадьбе Анатолия Сердюкова и Евгении Васильевой

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о свадьбе бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова и бывшей главы департамента имущественных отношений минобороны России Евгении Васильевой, осужденной по делу о хищениях в министерстве. Об этом Малахов упомянул в своей небольшой колонке на сайте журнала StarHit, где он работает главным редактором.

Анатолий Сердюков был отправлен в отставку с должности министра обороны в 2012 году. Поводом к его увольнению стал разгоревшийся в ведомстве скандал вокруг хищения миллиардов рублей из бюджета.

Главной обвиняемой по делу проходила глава департамента имущественных отношений ведомства Евгения Васильева, которую СМИ тогда называли близкой знакомой Сердюкова.