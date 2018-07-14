РПЦ ведет переговоры с  властями по  поводу передачи Исаакиевского собора в  безвозмездное пользование

Русская православная церковь ведет переговоры с властями по поводу передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование, — сообщил журналистам пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков. Он добавил, что никаких конкретных решений по этому поводу не принято.

Власти Петербурга приняли решение передать Исаакиевский собор в пользование РПЦ еще в конце 2016 года. Был составлен план мероприятий по передаче, однако официальной заявки от церкви до сих пор не поступило.

Вопрос передачи собора вызвал широкую дискуссию в обществе, спровоцировав выступления как сторонников, так и противников передачи.