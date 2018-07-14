РПЦ ведет переговоры с властями по поводу передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование
Русская православная церковь ведет переговоры с властями по поводу передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование, — сообщил журналистам пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков. Он добавил, что никаких конкретных решений по этому поводу не принято.
Власти Петербурга приняли решение передать Исаакиевский собор в пользование РПЦ еще в конце 2016 года. Был составлен план мероприятий по передаче, однако официальной заявки от церкви до сих пор не поступило.
Вопрос передачи собора вызвал широкую дискуссию в обществе, спровоцировав выступления как сторонников, так и противников передачи.
Комментарии25
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aallttoo 14 июля 2018 | 21:09
уроды. и те, и эти.
hastings 14 июля 2018 | 21:18
aallttoo: а зачем либералам церковь? Там Богу молятся, значит по ведомству РПЦ и надо передавать.
danko1 14 июля 2018 | 21:21
Гундяев от жадности непомерной не лопнет?
Так ведь и разорвать ненасытного до чужой недвижимости и злата сатаниста может.
ura_123 14 июля 2018 | 21:22
hastings Дружок,а при чем тут либералы? Да и по поводу ведомства... Це хлопчик,открою тебе страшную тайну,по конституции церковь отделена от государства.
vlabumur 14 июля 2018 | 21:40
ura_123:
по конституции церковь отделена от государства.
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О конституции..... грубо говоря, сказать не решаюсь, а мягко выражаясь, нет слов. ...
felissimo 14 июля 2018 | 21:31
hastings: Причём тут церковь? Исаакиевский Собор - памятник мировой архитектуры, который требует многомиллионных затрат ежегодно, для поддержания здания в надлежащем состоянии. И попы не собираются тратить на нужды собора ни КОПЕЙКИ! Так что лучше уберите свою глупость. Спрячьте её подальше.
vedma2017 14 июля 2018 | 21:37
hastings:
А зачем кгб - церковь ?
danko1 14 июля 2018 | 21:50
vedma2017: Для воспитания послушного стада рабов.
ts 14 июля 2018 | 21:12
гундяев еще не вс
stalk25 14 июля 2018 | 21:14
Знаем мы эти переговоры между двумя провластными кланами. А Полтавченко этого давно надо снимать с должности и отправлять на позорное забвение.
spbdweller 14 июля 2018 | 21:22
Ненасытные твари.
sasass 14 июля 2018 | 21:23
По человечески ничего не могут - все как-то плотоядно....
vedma2017 14 июля 2018 | 21:35
sasass:
По человечески - рпц в этот собор соваться не следует.
odobryam_s 14 июля 2018 | 21:23
"В церкви смрад и полумрак, дьяки курят ладан,
Нет, и в церкви всё не так, всё не так, как надо. "
В. С. Высоцкий. "Моя цыганская"....
pantera_1 14 июля 2018 | 21:25
Эти попы чисто пираньи.
henry52 14 июля 2018 | 21:27
pantera_1: Не надо обижать рыбок...
pantera_1 14 июля 2018 | 21:33
henry52: Извиняюсь, да: рыбки просто хотят выжить. Попы - отжать.
henry52 14 июля 2018 | 21:36
pantera_1:Мне почему-то думается, что попы скоро опять начнут с колоколен летать..
pantera_1 14 июля 2018 | 22:01
henry52: Это вряд ли. Чкурнут за кордон при первых признаках.
vedma2017 14 июля 2018 | 21:32
А народ - против. Или срать им на народ ?
anemon 14 июля 2018 | 21:35
Путинизм все равно вот-вот накроется, и все незаконно переданное будет возвращено народу.
nick_grinevitsky 14 июля 2018 | 21:37
Вот передали попам Казанский собор и что в итоге? Невский проспект, центр города на Неве... Но пользователи денег в содержание и реставрационные работы не вкладывают, бедные они. И ложатся расходы на бюджет Санкт-Петербурга. Как следствие работы ведутся не силами профессиональных реставраторов, а случайными и низкооплачиваемыми людьми. Братии на их век, верю, хватит, а потом... Теперь решили тот же номер проделать и с Исаакиевским собором, не довольствуясь проведением в нём церковных служб...
nikolaysatin 14 июля 2018 | 21:52
Сучки драные! Собор не строился на средства церковные и никогда не пренадлежал попам!
sempai 14 июля 2018 | 21:53
То улицы переименовывать хотят..., то собор отнять..Как только не изгаляются, чтобы помочь власти и отвлечь народ от воровской " пенсионной реформы "...
alex362 14 июля 2018 | 21:59
Подайте гундявому на бедность!