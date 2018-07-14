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21:01, 14 июля 2018

РПЦ ведет переговоры с  властями по  поводу передачи Исаакиевского собора в  безвозмездное пользование

Русская православная церковь ведет переговоры с  властями по  поводу передачи Исаакиевского собора в  безвозмездное пользование,  — сообщил журналистам пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков. Он добавил, что никаких конкретных решений по этому поводу не принято.

Власти Петербурга приняли решение передать Исаакиевский собор в пользование РПЦ еще в  конце 2016 года. Был составлен план мероприятий по передаче, однако официальной заявки от церкви до сих пор не поступило.
Вопрос передачи собора вызвал широкую дискуссию в  обществе, спровоцировав выступления как сторонников, так и  противников передачи.

Комментарии

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aallttoo 14 июля 2018 | 21:09

уроды. и те, и эти.

hastings 14 июля 2018 | 21:18

aallttoo: а зачем либералам церковь? Там Богу молятся, значит по ведомству РПЦ и надо передавать.

danko1 14 июля 2018 | 21:21

Гундяев от жадности непомерной не лопнет?
Так ведь и разорвать ненасытного до чужой недвижимости и злата сатаниста может.

ura_123 14 июля 2018 | 21:22

hastings Дружок,а при чем тут либералы? Да и по поводу ведомства... Це хлопчик,открою тебе страшную тайну,по конституции церковь отделена от государства.

vlabumur 14 июля 2018 | 21:40

ura_123:
по конституции церковь отделена от государства.
++++++++++++++++++++++++++

О конституции..... грубо говоря, сказать не решаюсь, а мягко выражаясь, нет слов. ...

felissimo 14 июля 2018 | 21:31

hastings: Причём тут церковь? Исаакиевский Собор - памятник мировой архитектуры, который требует многомиллионных затрат ежегодно, для поддержания здания в надлежащем состоянии. И попы не собираются тратить на нужды собора ни КОПЕЙКИ! Так что лучше уберите свою глупость. Спрячьте её подальше.

vedma2017 14 июля 2018 | 21:37

hastings:
А зачем кгб - церковь ?

danko1 14 июля 2018 | 21:50

vedma2017: Для воспитания послушного стада рабов.

ts 14 июля 2018 | 21:12

гундяев еще не вс

stalk25 14 июля 2018 | 21:14

Знаем мы эти переговоры между двумя провластными кланами. А Полтавченко этого давно надо снимать с должности и отправлять на позорное забвение.

(комментарий скрыт)

spbdweller 14 июля 2018 | 21:22

Ненасытные твари.

sasass 14 июля 2018 | 21:23

По человечески ничего не могут - все как-то плотоядно....

vedma2017 14 июля 2018 | 21:35

sasass:
По человечески - рпц в этот собор соваться не следует.

odobryam_s 14 июля 2018 | 21:23

"В церкви смрад и полумрак, дьяки курят ладан,
Нет, и в церкви всё не так, всё не так, как надо. "


В. С. Высоцкий. "Моя цыганская"....

pantera_1 14 июля 2018 | 21:25

Эти попы чисто пираньи.

henry52 14 июля 2018 | 21:27

pantera_1: Не надо обижать рыбок...

pantera_1 14 июля 2018 | 21:33

henry52: Извиняюсь, да: рыбки просто хотят выжить. Попы - отжать.

henry52 14 июля 2018 | 21:36

pantera_1:Мне почему-то думается, что попы скоро опять начнут с колоколен летать..

pantera_1 14 июля 2018 | 22:01

henry52: Это вряд ли. Чкурнут за кордон при первых признаках.

vedma2017 14 июля 2018 | 21:32

А народ - против. Или срать им на народ ?

anemon 14 июля 2018 | 21:35

Путинизм все равно вот-вот накроется, и все незаконно переданное будет возвращено народу.

nick_grinevitsky 14 июля 2018 | 21:37

Вот передали попам Казанский собор и что в итоге? Невский проспект, центр города на Неве... Но пользователи денег в содержание и реставрационные работы не вкладывают, бедные они. И ложатся расходы на бюджет Санкт-Петербурга. Как следствие работы ведутся не силами профессиональных реставраторов, а случайными и низкооплачиваемыми людьми. Братии на их век, верю, хватит, а потом... Теперь решили тот же номер проделать и с Исаакиевским собором, не довольствуясь проведением в нём церковных служб...

nikolaysatin 14 июля 2018 | 21:52

Сучки драные! Собор не строился на средства церковные и никогда не пренадлежал попам!

sempai 14 июля 2018 | 21:53

То улицы переименовывать хотят..., то собор отнять..Как только не изгаляются, чтобы помочь власти и отвлечь народ от воровской " пенсионной реформы "...

alex362 14 июля 2018 | 21:59

Подайте гундявому на бедность!

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