Эммануэль Макрон не готов пригласить президента России Владимира Путина на саммит Большой Семерки
Президент Франции Эммануэль Макрон не готов пригласить президента России Владимира Путина на саммит Большой Семерки, который должен пройти на юге Франции летом 2019 года, — сообщает агентство Рейтер со ссылкой на свой источник в Елисейском дворце. По его словам, этому мешает отсутствие значительных изменений в ситуации на Украине.
Макрон планирует встретиться с российским лидером в Москве в день финала Чемпионата мира по футболу для того, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине.
Комментарии50
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oprswen 14 июля 2018 | 21:08
Макаронов, ты злой!
Посадили бы мальчика в сторонке за отдельный столик - он тихий, мухи не обидит.
henry52 14 июля 2018 | 21:20
oprswen: Только вилки не давать!
gordy 14 июля 2018 | 21:23
"Макрон планирует встретиться с российским лидером в Москве в день финала Чемпионата мира по футболу для того, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине."
Ему ещё не рассказали, что Владимир на футбол не ходит?
danko1 14 июля 2018 | 21:25
henry52: И ценные вещи подальше от Путина держать, а то он любит понравившееся прикарманить, даже невзирая на телекамеры.
henry52 14 июля 2018 | 21:30
danko1: Ничего не поделаешь - профи...
serhio_25__ 14 июля 2018 | 21:31
danko1: Как бы Россия и не просилась в клуб шестёрок США.
isnowanaarene 14 июля 2018 | 21:41
serhio_25__: Ну это какбэ )))
serhio_25__ 14 июля 2018 | 21:50
isnowanaarene: Ну это, можешь подтвердить свои слова чем-то кроме смайликов?
olegleon 14 июля 2018 | 21:54
serhio_25__: "сообщает агентство Рейтер со ссылкой на свой источник"
вот и весь ответ. никто не просился, никто не собирался приглашать, но надо же было британцам что-то придумать
kamen_12 14 июля 2018 | 22:38
serhio_25__: Вроде сейчас как большая двойка вырисовывается, оставшаяся шестёрка только скулит.
ffsdty 14 июля 2018 | 21:27
А Вовка в ногах валялся, очень просился?
Из заглавия этой новости примерно так получается...)))
zorkin75 14 июля 2018 | 21:26
oprswen: Эмануэлла Макоровна знает за чьи яйца держат его русские ГБ.Именно поэтому оно вело себя так мирно с Пуйлом на последней встрече.То ли ещё будет?
serhio_25__ 14 июля 2018 | 21:29
oprswen: "Посадили бы мальчика в сторонке за отдельный столик - он тихий, мухи не обидит." - как ты зло про Парашу сказал.
oprswen 14 июля 2018 | 21:32
serhio_25__:
у куйла новое погоняло?
serhio_25__ 14 июля 2018 | 21:39
oprswen: Так Парашу уже давно так зовут. Ещё с тех пор, как Параша попросился в G7 вместо России, а ему сказали, что его место у параши, а не в G7. Так и закрепилась за ним это имя.
irinakingsize1 14 июля 2018 | 22:01
serhio_25__: Слушай, портяныч. Я волонтер Колокольцева. Щас вот настучу, как ты любимого вождя парашей обзываешь и поедешь осваивать дальневосточный гектар.Товарищ Колокольцев! Тут у вас экстремист завелся.
serhio_25__ 14 июля 2018 | 22:06
irinakingsize1: Прокладка, стучи. Вы кроме случаев ничего и не умеете. Хотя тут самое интересное, что прокладка подтвердила, что работает на власть.
venezianez49 14 июля 2018 | 22:38
irinakingsize1:
Милая, Вы напрасно тут кого-то пытаетесь устрашить.
Опыта у Вас пока не хватает.
Осмотритесь и притаитесь на ближайший десяток лет.
А там - глядишь - к Вашим детским угрозам начнут постепенно прислушиваться.
Но потешаться будут всё равно.
lager23 14 июля 2018 | 22:21
serhio_25__: надеешься на пенсию раньше всех уйти, кремлебот? .... не получится
zmeelov_1 14 июля 2018 | 22:40
lager23: Само поди на пенсии и ручонки потираешь, тля?
sasass 14 июля 2018 | 21:16
До лета 2019 года далеко - может все изменится и мир измениться ....
testmeter 14 июля 2018 | 21:30
sasass: Только Путин - вечный
seryj_wolk 14 июля 2018 | 21:37
testmeter: Еще могут и из двадцатки выпереть понтоватеньких.
olegleon 14 июля 2018 | 21:51
seryj_wolk: ага. и вас туда пригласят ради хохмы. ну чтобы было над чем поржать
serhio_25__ 14 июля 2018 | 21:52
seryj_wolk: Это верно. Выгонять из двадцатки Укропию, как одну из беднейших стран мира.
liquidsky__ 14 июля 2018 | 21:18
Посмотрим кто еще в 2019 году будет эту семерку собирать )
tonight 14 июля 2018 | 21:24
liquidsky__: Вы в предвкушение войны? Надежда на арабов их полно во Франции хотите что они там что устроили чтоб пришел к власти муслим а они к раше лояльны
liquidsky__ 14 июля 2018 | 21:30
tonight: Пох на Францию, они сами виноваты. Им арабы по-любому геноцид устроят, на пару лет раньше или позже.
ts 14 июля 2018 | 21:21
Наполеончик набивает цену.
vlabumur 14 июля 2018 | 21:22
Вагончик жизни
Покатился под уклон.(с)
eule 14 июля 2018 | 21:24
У Макрона мания величия.
testmeter 14 июля 2018 | 21:34
eule: Зато у Путина есть и вЯличие и Маня "калинка-малинка"
jetsam 14 июля 2018 | 21:27
"Вова, ложки нашлись, но осадок остался "....
proxozhij 14 июля 2018 | 21:30
"Макрон планирует встретиться с российским лидером в Москве в день финала Чемпионата мира по футболу для того, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине." — От результата этой встречи будет зависеть счет в матче.
thesonhuman 14 июля 2018 | 21:31
Воевать за Донбасс Россия не будет, но и бросать людей Донбасса на произвол тоже не будет. Россия бы рада избавиться от проблемы Донбаса, но это очень сложно и пока невозможно. А теперешняя Украина России не нужна, там уже совсем другой народ в целом. Теперешняя Украина по-своему тоже права. Тупик, хотя и не такой глухой как на Ближнем Востоке.
eniro 14 июля 2018 | 22:03
thesonhuman: Интересные наблюдения. Т.е ,как итог: 1.Не будет,- но воюет. 2.Бросать не будет,- но держитесь и хорошего вам настроения.. 3. И рада бы , -да грехи не пускают. 4."По сути-один народ"(С), -но, уже совсем другой народ в целом 5.Теперешняя Украина по-своему тоже права- (Прежняя вообще ни в чем не разбиралась?) 6. Толя попал в не глухой тупик
piterjanis 14 июля 2018 | 21:32
А его просят?
putin_itogy 14 июля 2018 | 21:44
Респект, Макрон!
Взрослый политик, уже не мальчик,
а муж!
novichok_ 14 июля 2018 | 21:45
"Большая семерка" - это США и их шестерки.
России там делать нечего...
jetsam 14 июля 2018 | 22:12
novichok_: согласен.
место россии это быть шестеркой асада и ирана?
alex362 14 июля 2018 | 21:57
А что, на G7 можно каждому президенту своих гостей приглашать? Типа Меркель может пригласить князя Лихтенштейна, а Макрон князя Монако?
riots 14 июля 2018 | 22:00
Не дипломатическим языком это звучит гораздо понятней и эмоциональней.
Короче, послали нацлидера.
После уединенного обеда в Австралии это даже лучше. А то опять долго возвращаться с саммита на самолете. А в понедельник на работу ...
riots 14 июля 2018 | 22:02
Макрон послал Микрона.
irinakingsize1 14 июля 2018 | 22:11
Давно эта мысль крутится, глядя на Трампушку и остальных товарищей с Европы.
Мне кажется, что они наконец-то врубились, что такое гибридная война и гибридная дипломатия. Им понравилось и теперь они то кнутом по ж..., то пряником по балде отца-основателя гибридов. Издеваются и тихонько хихикают- мол, ну как тебе дружище, твоя метода с другими разговаривать? А пропагандоны совсем охренели от сверхсложной задачи-каждый день переобуваться на лету, изучая новую методичку : день хвалят Макрона (Меркель, Трампушку, греков, турков и т.д,) а день говном поливают. И видно, что утомились они уже гибридно пропагандонить.
ostapbey 14 июля 2018 | 22:17
irinakingsize1: а путюшку так и лижут??
Доколе??
Даже..
forum_participant 14 июля 2018 | 22:13
Где твоя Родина, сынок? Сдал Горбачев твою Родину американцам, чтоб тусоваться красиво... (Из фильма Брат 2, запрещённого к показу на Украине)
polikarpich 14 июля 2018 | 22:35
forum_participant: И в чём же именно та "сдача" выражалась и в чём выражается "несдача" сейчас?
Я вот так пустоголовых сразу вычисляю Как слышу что-то вроде" Горбачёв, сволочь, такую страну развалил!", то сразу понятно, что с таким персонажем толковать о чём-либо бесполезно, у него совершенный вакуум в башке, вернее пропагандистский мусор.
Кстати, а китайцам страну сдавать можно,это ничё?
lager23 14 июля 2018 | 22:18
Пова сколько же ты вро@бал для страны...
valeriy_n 14 июля 2018 | 22:37
Макрону респект!
А Путину сидеть под телефонным столиком и ждать звонка от Трампа до посинения!
polikarpich 14 июля 2018 | 22:38
valeriy_n: Подождёт. Чай, не барин.