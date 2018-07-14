Президент Франции Эммануэль Макрон не готов пригласить президента России Владимира Путина на саммит Большой Семерки, который должен пройти на юге Франции летом 2019 года, — сообщает агентство Рейтер со ссылкой на свой источник в Елисейском дворце. По его словам, этому мешает отсутствие значительных изменений в ситуации на Украине.

Макрон планирует встретиться с российским лидером в Москве в день финала Чемпионата мира по футболу для того, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине.