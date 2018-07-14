Исполнительный директор «УралВагонЗавода» доставлен в больницу с серьезными травмами после падения со скалы

Исполнительный директор «УралВагонЗавода» Владимир Рощупкин доставлен в больницу с серьезными травмами после падения со скалы. Как сообщил источник «Интерфакса», Рощупкин упал во время похода по реке Чусовой. Он получил рваные раны и травмы головы. В свою очередь, в местном полицейском главке сказали, что происшествие квалифицируется как несчастный случай.