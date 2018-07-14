Исполнительный директор «УралВагонЗавода» доставлен в больницу с серьезными травмами после падения со скалы
Исполнительный директор «УралВагонЗавода» Владимир Рощупкин доставлен в больницу с серьезными травмами после падения со скалы. Как сообщил источник «Интерфакса», Рощупкин упал во время похода по реке Чусовой. Он получил рваные раны и травмы головы. В свою очередь, в местном полицейском главке сказали, что происшествие квалифицируется как несчастный случай.
Комментарии7
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danko1 14 июля 2018 | 20:37
А может, прыгал со скалы, доказывая верность Путину?
Такой отбор "надежных" холуёв постоянно проводят и с высоких скал прыгать заставляют.
И это реальный факт.
archibald_dandy_esquire 14 июля 2018 | 20:45
danko1:
Рюрикович Холманских постарался - его же уволили с поста упалнамоченного представителя презика, а на завод обратно не берут - отмстил
zorkin75 14 июля 2018 | 20:39
Хуралвагонзаводовцы и негодные танки лепят,как упавшие со скалы.
sasass 14 июля 2018 | 20:46
Халманский виноват , что вернулся на завод - теперь рабочим не до работы , думают как защитить Москву ...)))
zorkin75 14 июля 2018 | 20:54
sasass: Холманский как ещё жв-его рабочие должны были растерзать его как приверженца Пуйлы и пенсионной реформы и повышения цен на топливо и на 20%НДС.Терпеливы пуйловские бараны пока сено есть,а потом начнут бодаться.
seryj_wolk 14 июля 2018 | 20:48
Ощупкин -это Уралвагонзавод. Без Рощупкина и танки будут самоходными товарными вагонами.
lager23 14 июля 2018 | 20:54
Да, и хрен с ним...., что это за новость?
Тем более от этих устаревших танков добра людям нет, а от врага они страну не защитят, она сама тонет в путинском г@вне, пожарах, наводнениях (Чита)..... да, и коллектив на заводе слишком быстро подкладывается под кремлепутов в своих "порывах отстоять порядок в стране"