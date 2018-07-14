Британская полиция собрала около 400 доказательств в рамках расследования инцидента с отравлением в Эймсбери
Британская полиция собрала около 400 вещественных доказательств в рамках расследования инцидента с отравлением в городе Эймсбери. В заявлении Скотланд-Ярда, опубликованном на сайте ведомства, указывается, что главная версия расследования подразумевает использование отравляющего вещества из одной партии с тем, которое применялось в Солсбери при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Полиция обещает, что расследование будет длиться еще очень долго – одни только поиски других вещественных доказательств займут еще несколько недель, если не месяцев. В конце июня в городе Эймсбери были обнаружены мужчина и женщина с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Через несколько дней женщина умерла, мужчина пришел в себя.
Комментарии8
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novichok_ 14 июля 2018 | 20:36
А у британской полиции хватило ума проверить химлабораторию в Солсбери?
Походу какой-то маньяк оттуда химикаты пизд..т...
lager23 14 июля 2018 | 20:44
novichok_: не лень было ником втираться в тему, кремлебот, или это творческая задумка руководства?
glotov 14 июля 2018 | 20:39
Клоуны. Если бы было хоть одно, эфир бы треснул. А пока нет ничегошеньки, только подозрения о грязных провокациях мелкобритов.
olegleon 14 июля 2018 | 20:44
glotov: как это нет? а бутылка с надписью " Сделано в России. яд Новичок"? ))))
aallttoo 14 июля 2018 | 20:41
Пригожинские поварята подтянулись.
Значит - так и есть.
prade 14 июля 2018 | 20:51
"Британская полиция собрала около 400 доказательств"
В Кремле как всегда дадут знать: Вы ничего не докажите, пока мы сами не признаемся в этом.
crush_test_driver 14 июля 2018 | 20:51
Не удивлюсь, когда они после долгого следствия придут к выводу, что там орудует банда хулиганов-инопланетян. Сначала траванули Скрипалей, потом нарков. Теперь вот на поле написали кто есть Трамп... Совсем распоясался инопланетный разум. Про Путина, к примеру, не пишет вовсе...
ura_123 14 июля 2018 | 20:55
Вроде как и путин не упоминается и рассеюшка,а портяноиды тут как тут. К чему бы это?