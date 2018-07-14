Британская полиция собрала около 400 доказательств в рамках расследования инцидента с отравлением в Эймсбери

Британская полиция собрала около 400 вещественных доказательств в рамках расследования инцидента с отравлением в городе Эймсбери. В заявлении Скотланд-Ярда, опубликованном на сайте ведомства, указывается, что главная версия расследования подразумевает использование отравляющего вещества из одной партии с тем, которое применялось в Солсбери при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Полиция обещает, что расследование будет длиться еще очень долго – одни только поиски других вещественных доказательств займут еще несколько недель, если не месяцев. В конце июня в городе Эймсбери были обнаружены мужчина и женщина с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Через несколько дней женщина умерла, мужчина пришел в себя.