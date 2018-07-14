В  «Гараже» отменили намеченный на сегодня показ фильма украинского режиссера Сергея Лозницы «Донбасс»

В московском музее современного искусства «Гараж» отменили намеченный на сегодня показ фильма украинского режиссера Сергея Лозницы «Донбасс». На сайте «Гаража» сообщается, что это произошло по техническим причинам. Телеканал Рен-ТВ без ссылки на источник сообщает, что показ планировалось провести без прокатного удостоверения, в связи с чем руководству музея было вынесено предостережение от Минкульта. Фильм рассказывает о жизни в самопровозглашенных республиках на востоке Украины. На Каннском фестивале картина получила приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд».