В «Гараже» отменили намеченный на сегодня показ фильма украинского режиссера Сергея Лозницы «Донбасс»
В московском музее современного искусства «Гараж» отменили намеченный на сегодня показ фильма украинского режиссера Сергея Лозницы «Донбасс». На сайте «Гаража» сообщается, что это произошло по техническим причинам. Телеканал Рен-ТВ без ссылки на источник сообщает, что показ планировалось провести без прокатного удостоверения, в связи с чем руководству музея было вынесено предостережение от Минкульта. Фильм рассказывает о жизни в самопровозглашенных республиках на востоке Украины. На Каннском фестивале картина получила приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд».
Комментарии4
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danko1 14 июля 2018 | 20:42
А зачем прокатное удостоверение, если фильм не в кинотеатре показывали и не планировали показывать потом в разных кинотеатрах по всей России?
Могли бы и просто привычно объявить, что заминировано.
romashka__ 14 июля 2018 | 20:53
danko1: В Каннах - можно, в "Гараже" - нельзя.
chnch 14 июля 2018 | 20:44
Ну нет в России цензуры! Нет! Хоть обыщись! Прокатные удостоверения есть , мнение чиновников кому их давать, кому не давать есть, стоп-листы есть, резиновые статьи за эксКремизьм , перепосты и лайки есть, за релегиозну обидчевость есть, а ЦЕНЗУРЫ НЕТ!!!! Удавитесь русофобы!!!! Упс, а энто экскремизьм , али на русофобов можно?
testmeter 14 июля 2018 | 20:47
Зачем россиянам знать правду? Они лучше еще раз пересмотрят «Крым. Путь на ̶р̶о̶д̶и̶н̶у Го́вень»