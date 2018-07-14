В Крыму выпущен из СИЗО крымско-татарский активист Исмаил Рамазанов
В Крыму выпущен из СИЗО крымско-татарский активист Исмаил Рамазанов, сообщает Радио «Свобода». Суд 12 июля отказался продлить арест Рамазанова. При этом он уже провел в СИЗО Симферополя почти полгода и спустя десять дней все равно должен был, по закону, выйти на свободу. Мера пресечения Рамазанову изменена на подписку о невыезде.
Рамазанов был задержан 23 января. Его обвиняют в том, что при помощи интернет-сервиса Zello он распространял некую разжигающую ненависть информацию. Он входит в число 64 украинских заключенных в России, освобождения которых требует Олег Сенцов, продолжающий многодневную голодовку в российской колонии.
Комментарии4
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glotov 14 июля 2018 | 20:37
Теперь за ним глаз да глаз! Поможем гражданину вписаться в реалии, а если не выйдет, то защитим от него добропорядочных граждан!
novichok_ 14 июля 2018 | 20:41
Ну вот, одного выпустили.
У Сенцова повод покушать сала...
romashka__ 14 июля 2018 | 20:42
Ждем освобождения Олега Сенцова.
Надо бы послать прошение его матери на твиттер Трампа.
olegleon 14 июля 2018 | 20:48
romashka__: а разве Путин не передаст его в подарок Трампу в Финляндии????