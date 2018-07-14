В Крыму выпущен из СИЗО крымско-татарский активист Исмаил Рамазанов, сообщает Радио «Свобода». Суд 12 июля отказался продлить арест Рамазанова. При этом он уже провел в СИЗО Симферополя почти полгода и спустя десять дней все равно должен был, по закону, выйти на свободу. Мера пресечения Рамазанову изменена на подписку о невыезде.

Рамазанов был задержан 23 января. Его обвиняют в том, что при помощи интернет-сервиса Zello он распространял некую разжигающую ненависть информацию. Он входит в число 64 украинских заключенных в России, освобождения которых требует Олег Сенцов, продолжающий многодневную голодовку в российской колонии.