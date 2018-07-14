Сборная Бельгии впервые в своей истории завоевала медали чемпионата мира по футболу
Сборная Бельгии впервые в своей истории завоевала медали чемпионата мира по футболу. В Петербурге в матче за 3 место бельгийцы обыграли англичан со счетом 2-0.
Финал чемпионата мира пройдет завтра в Лужниках, сыграют команды Франции и Хорватии.
Комментарии6
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kotopes 14 июля 2018 | 20:43
Англичане! Это вам за кота Скрипалей! Не забудим, не простим!
boldu1n 14 июля 2018 | 20:47
kotopes: Чуть чт...сраз Ааанглия...Аааанглия...Слава Усраине!
chichanik 14 июля 2018 | 20:45
Если бы в команде Бельгии не было Лукаку -были бы чемпионами. Если бы Лукаку играл в сборной Англии -могли бы быть чемпионами.
pantera_1 14 июля 2018 | 20:51
Бельгийцы просто молодцы.
liquidsky__ 14 июля 2018 | 20:52
Никакие англичанки в футболе оказались. Впрочем как и во всём.
aleksandr39 14 июля 2018 | 20:54
Слава Украине .Столько денег потратила Россия на подкуп команд ,но клюнули только Саудовская Аравия ,Египет и Испания .