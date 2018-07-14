Сборная Бельгии впервые в своей истории завоевала медали чемпионата мира по футболу. В Петербурге в матче за 3 место бельгийцы обыграли англичан со счетом 2-0.

Финал чемпионата мира пройдет завтра в Лужниках, сыграют команды Франции и Хорватии.