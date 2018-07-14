Прощание с Петром Офицеровым состоится в понедельник, 16 июля 2018 года, в 12 часов в ритуальном зале НИИ СП им. Склифосовского, по адресу: Большая Сухаревская площадь, дом 3, корпус 1 (вход со стороны проспекта Мира).

Соратник Алексея Навального, осужденный по делу Кировлеса Офицеров, умер накануне в возрасте сорока трех лет.