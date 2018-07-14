На Кубе появится пост президента, а пребывание на этом посту будет ограничено двумя пятилетними сроками подряд
На Кубе появится пост президента, а пребывание на этом посту будет ограничено двумя пятилетними сроками подряд. Об этом говорится в проекте новой конституции, который опубликован в печатном органе ЦК Компартии страны газете «Гранма». Законопроект предусматривает введение должноси премьер-министра, и таким образом на Кубе произойдет разделение постов главы государства и главы правительства.
Комментарии8
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vsevolodsamara 14 июля 2018 | 20:10
Вот это "подряд" всё и портит...
pyco_mypucmo 14 июля 2018 | 20:12
Один плешивенький жонглирует словом "подряд" уж почти 20 лет. На Кубе кому-то тоже понравилось.
riots 14 июля 2018 | 20:11
Когда наконец там закончится этот эксперимент над людьми ?
andy66 14 июля 2018 | 20:12
А как по испански будет "рокировочка" ?)))
romashka__ 14 июля 2018 | 20:23
andy66: enroque.
podwodnik 14 июля 2018 | 20:14
"...будет ограничено двумя пятилетними сроками подряд...".
Значит пожизненно.
sasass 14 июля 2018 | 20:17
...а потом повториться , как в России и Китае...
croaker 14 июля 2018 | 20:24
Как у нас: двумя сроками подряд спереди и сзади.