На Кубе появится пост президента, а пребывание на этом посту будет ограничено двумя пятилетними сроками подряд. Об этом говорится в проекте новой конституции, который опубликован в печатном органе ЦК Компартии страны газете «Гранма». Законопроект предусматривает введение должноси премьер-министра, и таким образом на Кубе произойдет разделение постов главы государства и главы правительства.