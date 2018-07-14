Группа активистов заблокировала сегодня машину Католикоса всех армян Гарегина II и стала угрожать священнослужителю камнями. Об этом написал в «Фейсбуке» руководитель пресс-канцелярии первопрестольного Святого Эчмиадзина священник Ваграм Меликян. По его словам, на место происшествия прибыли полицейские, которым удалось вывести духовного лидера Армении и открыть заблокированную дорогу.

Как напоминает ТАСС, в Армении с 6 июня проходят акции с требованием отказа от сана Гарегина II. Протестующие заявляют, что только отречение католикоса поможет церковным реформам.