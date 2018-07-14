Группа активистов заблокировала сегодня машину Католикоса всех армян Гарегина II
Группа активистов заблокировала сегодня машину Католикоса всех армян Гарегина II и стала угрожать священнослужителю камнями. Об этом написал в «Фейсбуке» руководитель пресс-канцелярии первопрестольного Святого Эчмиадзина священник Ваграм Меликян. По его словам, на место происшествия прибыли полицейские, которым удалось вывести духовного лидера Армении и открыть заблокированную дорогу.
Как напоминает ТАСС, в Армении с 6 июня проходят акции с требованием отказа от сана Гарегина II. Протестующие заявляют, что только отречение католикоса поможет церковным реформам.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
banyi2 14 июля 2018 | 20:12
Ну вот порядок демократический в Армении начинается )))
neyexo 14 июля 2018 | 20:12
Не Всея Армении, а всех армян - за рубежом их больше наверно
banyi2 14 июля 2018 | 20:18
neyexo: Вообще то всех АРМЯН писать и говорить неправильно, но для публики Эхо , это не важно) Армян по отношению к человеку, это как Нигер. Не АРМЯН правильно, а АРМЯНИН!!!
sasass 14 июля 2018 | 20:20
Такая реакция может захлеснуть и Россию...
zorkin75 14 июля 2018 | 20:34
Непонятно во что люди веруют.Не в того ли бога,который навёл на Землю хаос?