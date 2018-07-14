Победительницей Уимблдонского турнира стала Немецкая теннисистка Ангелика Кербер. В финальном матче она нанесла поражение американке Серене Уильямс.

Для 30-летней Кербер это третья победа на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, но Уимблдон она выигрывает впервые. Бывшая первая ракетка мира Уильямс является семикратной чемпионкой Уимблдона, всего в ее активе 23 победы на турнирах Большого шлема.