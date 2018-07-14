Победительницей Уимблдонского турнира стала Немецкая теннисистка Ангелика Кербер
Победительницей Уимблдонского турнира стала Немецкая теннисистка Ангелика Кербер. В финальном матче она нанесла поражение американке Серене Уильямс.
Для 30-летней Кербер это третья победа на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, но Уимблдон она выигрывает впервые. Бывшая первая ракетка мира Уильямс является семикратной чемпионкой Уимблдона, всего в ее активе 23 победы на турнирах Большого шлема.
Комментарии6
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jetsam 14 июля 2018 | 20:17
умняшка Анжелик!
молодец!
danko1 14 июля 2018 | 20:28
jetsam: Молодец. Действительно вынесла в одну калитку Серену, пусть она и не успела набрать лучшей формы.
Но меня больше впечатлил матч Надаля и Джоковича.
Вот где была равная игра гигантов.
Болела за Джоковича: ему больше нужна была победа после травмы кисти и долгого восстановления и возвращения.
jetsam 14 июля 2018 | 20:52
danko1: дык то ATP :)
а федерер-андерсон?
а андерсон-изнер????? :)
а надаль-дель потро?!!!!!!!!!!!!
* уже вчера (до прерывания) было ясно - надаль не в форме и проиграет. жаль, но...
судя по количеству показа тв жены Джоковича и жены Надаля ясно - фаворитом шел Джокович :)
вообще - sf и qf были зрелищнее. и драматичнее.
jetsam 14 июля 2018 | 20:55
кстати, еще идет финал WTA в парах:
Крейчикова Б. / Синякова К. (пока 1:0 по сетам) Меличар Н. / Пешке К.
zemljanka 14 июля 2018 | 20:19
Поздравления!
chichanik 14 июля 2018 | 20:53
Франс Опен осталось выиграть- и большой шлем на голову.
Большой успех польского тенниса.