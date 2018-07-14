Президент Колумбии попросил Трампа добиться от Путина отказа от поддержки режима Мадуро в Венесуэле

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос попросил Дональда Трампа добиться от Владимира Путина отказа от поддержки режима Николаса Мадуро в Венесуэле. Об этом Сантос написал в своем «Твиттере».

В последние годы Боливарианская Республика переживает острый социально экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств.