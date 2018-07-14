Президент Колумбии попросил Трампа добиться от Путина отказа от поддержки режима Мадуро в Венесуэле
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос попросил Дональда Трампа добиться от Владимира Путина отказа от поддержки режима Николаса Мадуро в Венесуэле. Об этом Сантос написал в своем «Твиттере».
В последние годы Боливарианская Республика переживает острый социально экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств.
Комментарии5
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ugiazov 14 июля 2018 | 19:46
Путин возмутится. Что ему теперь, во всём мире нельзя пакости делать?
riots 14 июля 2018 | 19:47
Скажи мне кто твой друг ...
odobryam_s 14 июля 2018 | 20:05
"Все равно его не брошу,
Потому что он - хороший!"
Вова.
zorkin75 14 июля 2018 | 20:08
Напоминает стояние на коленях быдла перед ясносолнышком.Вместо того ,чтоб уебать по кумполу ясновеликого, бараны предпочитают просить его,чтоб он не ел баранов,а перешёл
в диете на травку,как и они.
podwodnik 14 июля 2018 | 20:09
Сколько там миллиардов долларов Сечин инвестировал в Венесуэлу, где нет еды и туалетной бумаги? Пенсионному фонду наверное года на два бы хватило. Но будем ждать пока заработает Боливарианская Республика и вернёт сторицей.