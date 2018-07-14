Расследование отравления в Эймсбери будет долгим, — обещает британская полиция. Несмотря на то, что уже собрано около четырехсот вещественных доказательств, эта работа будет продолжена в ближайшие недели, а то и месяцы, — говорится на сайте Скотланд Ярда. Согласно главной версии полиции, отравления в Солсбери и в Эймсбери – результат действия яда из одной и той же партии.