Расследование отравления в Эймсбери будет долгим, — обещает британская полиция
Расследование отравления в Эймсбери будет долгим, — обещает британская полиция. Несмотря на то, что уже собрано около четырехсот вещественных доказательств, эта работа будет продолжена в ближайшие недели, а то и месяцы, — говорится на сайте Скотланд Ярда. Согласно главной версии полиции, отравления в Солсбери и в Эймсбери – результат действия яда из одной и той же партии.
Комментарии9
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ugiazov 14 июля 2018 | 19:48
И все эти месяцы портянки будут неистовствовать: Где доказательства?
kotvinder2 14 июля 2018 | 20:00
ugiazov: Громоздить такую ахинею, да в ТАКИХ количествах, непросто даже британским дегенератам; Так что парашу пускать будут дозированно, по мере выдумывания.
glotov 14 июля 2018 | 20:32
kotvinder2:Будут долго выяснять специфику "текущего момента" и делать соответствующие вбросы.
banyi2 14 июля 2018 | 19:55
И где то мои пра пра правнуки с удивлением это узнают ))
viniqi 14 июля 2018 | 20:05
banyi2: Гермафродитам пригожинским тут слова не давали!!!
liquidsky__ 14 июля 2018 | 20:01
Конечно долгим. Будут разбираться кто из из порт-дауна(характерное имечко) бутылку упер. Интересно, там ниггеры или арабы убирают на территории?
vilingrad 14 июля 2018 | 20:08
liquidsky__: banyi2: kotvinder2: Тебя траванут, так доблестная русская полиция только карманы и проверит- на предмет ценностей. Быстро, доходно, не геморройно; и дохлую тушку на мусорку:)
vilingrad 14 июля 2018 | 20:06
Расследование отравления в Эймсбери будет долгим"
Серий на десять, как в хорошем сериале. Но в конце концов соберут всех и укажут пальцем на виновника. А в РФ никак такой сериал снять не могут...
victor620 14 июля 2018 | 20:20
Понятно что окончания расследования планета земля не узнает ни когда, его и не будет, потому что это не нужно англосаксам и тех кто под ними, во первых потому что все это сделали они сами, и во вторых , а зачем. Тут как с Боингом , самолет только упал и тут же со всех сторон вой -виновата Россия. И периодические крики "Признавайтесь!, кроме вас не кому."