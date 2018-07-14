Дворкович обвинил своего конкурента на пост главы ФИДЕ Макропулуса в использовании коррупционных схем

Претендент на пост главы Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович обвинил своего конкурента вице-президента ФИДЕ Георгиоса Макропулуса в использовании коррупционных схем. Об этом Дворкович написал в письме Антикоррупционному органу ФИДЕ, которое он опубликовал на своей странице в Твиттере. Ранее сама федерация объявила о том, что в преддверии выборов президента организации она примет ряд антикоррупционных мер. Помимо Дворковича и Макропулуса на пост главы ФИДЕ претендует британский гроссмейстер Найджел Шорт.