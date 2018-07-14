Дворкович обвинил своего конкурента на пост главы ФИДЕ Макропулуса в использовании коррупционных схем
Претендент на пост главы Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович обвинил своего конкурента вице-президента ФИДЕ Георгиоса Макропулуса в использовании коррупционных схем. Об этом Дворкович написал в письме Антикоррупционному органу ФИДЕ, которое он опубликовал на своей странице в Твиттере. Ранее сама федерация объявила о том, что в преддверии выборов президента организации она примет ряд антикоррупционных мер. Помимо Дворковича и Макропулуса на пост главы ФИДЕ претендует британский гроссмейстер Найджел Шорт.
Комментарии21
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koshkaedu 14 июля 2018 | 19:41
Аркаша, а если твой конкурент поднимет материалы ФБК Навального о тебе и рядом?
goddd 14 июля 2018 | 19:45
Гы-гы-гы
Дворкович жалуется на коррупцию
boooben 14 июля 2018 | 19:50
Сука, кристально-честный Дворкович!
Ой, не могу.
gordy 14 июля 2018 | 20:34
Они все там вОроны?
tvitov66 14 июля 2018 | 20:35
boooben: сразу видно что Аркадий хорошо разбирается в использовании коррупционных схем, можно сказать на них собаку съел
b0rts0v 14 июля 2018 | 20:38
goddd: ))он не жалуеца .. он вор-воркуеТтт,,
tks 14 июля 2018 | 19:42
"Обвинение в зеркале" - родовая особенность верного путиста. Дворкович бы еще к д.ю.н., профессору Бастрыкину в Следком за помощью в этом деле обратился, по российскому обычаю.
kompricikos 14 июля 2018 | 20:37
tks: да подать на этого МАКРОПУЛУСА в басманный суд и делов то.
jamba 14 июля 2018 | 19:46
Дворковичу нужно в "цирковое", срочно, губит талант)))) Хорошие "коверные", всегда в дефиците))
nicar 14 июля 2018 | 19:47
Дворкович может обвинять кого угодно и в чём угодно, но быть ему президентом ФИДЕ не суждено - «кредитная история» России, за время президентства Илюмжинова, ниже плинтуса!
zorkin75 14 июля 2018 | 19:47
У Дворковича нет собак карго с личным самолётом и вилл в Лондоне,Париже и Москве,не дослужился,видать.Но и сказать своё конкретное Ф нет сил,вот он и отигрывается на беззащитных.
ugiazov 14 июля 2018 | 19:54
Туда нужно выбирать только из добившихся призовых мест в чемпионатах мира. Чтобы всякие коррупционные черви не лезли.
podwodnik 14 июля 2018 | 20:02
Эта ФИДЕ покруче чем Фауст Гёте. То Россия рубится насмерть с Каспаровым в пользу Илюмжинова. То Илюмжинов оказывается врагом шахмат. Теперь отставной козы барабанщик Дворкович вдруг, с какого-то панталыку, озаботился чистотой международных шахматных рядов. Своего жулья не хватало пока в Правительстве сидел? Даже его "родного" бизнесмена Магомедова, с которым он в своё время жил в одной комнате в общаге, ФСБ замело. При чём тут шахматы? Кто-нибудь может объяснить? Ладно Каспаров чемпион мира, Шорт гроссмейстер, а кто такие в шахматах Дворкович и Илюмжинов? Ничего не понимаю.
chnch 14 июля 2018 | 20:26
podwodnik: Ну Илюмиджинов, это такой калмыцкий Бендр. обещающий Нью-Васюки уже лет 25.. А вот каким боком Дворкович?!!!
kompricikos 14 июля 2018 | 20:41
podwodnik: у дворковича папа международный арбитр по шахматам ,вот кто такой аркадий в шахматах
vachek 14 июля 2018 | 20:05
И тут на сцену выходит Дворкович - весь в белом...
jetsam 14 июля 2018 | 20:11
российский чиновник обвиняет иноагента в коррупции.
это круче мультиков про ядрёну макарону.
@Дворкович ///он опубликовал на своей странице в Твиттере@
охренел. строго в аське и мейлру. через защищенный смартфон
(сколько там лимонов он стоит?)
chnch 14 июля 2018 | 20:28
jetsam: Есть "Тайгофон"! или ещё нет? Касперская, Ау! Поясните!
zemljanka 14 июля 2018 | 20:27
"Береги честь..."
aallttoo 14 июля 2018 | 20:28
Дворкович против коррупции - это мощно!
Мож, для начала антикоррупционной борьбы из правительства РФ выйдет? В знак протеста
fadey_erei 14 июля 2018 | 20:46
Кто бы мог подумать, што шахматы - всего лишь "деревянные" фигурки...?
Дворкович - не та фигура, которой можно было бы доверять, эт и дураку понятно. Давно ли какашки за уточками шефа убирал....?
Зажрались все, наразвивали свои "бизнесы" в условиях т.с. наибольшего благоприятствования, а таперича им конкурент не ндравится - типа вор он. Ишь ты, какой честный......))