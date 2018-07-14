Сборная Бельгии завоевала бронзовые медали чемпионата мира по футболу

Матч в Петербурге завершился со счетом 2:0 в пользу бельгийцев. Голы забили Тома Манье и Иден Азар. Это лучший результат сборной Бельгии за всю историю ее выступлений на чемпионатах мира. В финале мирового первенства сыграют команды Франции и Хорватии. Матч начнется завтра в 18:00 по Москве на стадионе «Лужники».