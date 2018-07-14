Сборная Бельгии завоевала бронзовые медали чемпионата мира по футболу
Матч в Петербурге завершился со счетом 2:0 в пользу бельгийцев. Голы забили Тома Манье и Иден Азар. Это лучший результат сборной Бельгии за всю историю ее выступлений на чемпионатах мира. В финале мирового первенства сыграют команды Франции и Хорватии. Матч начнется завтра в 18:00 по Москве на стадионе «Лужники».
Комментарии17
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malinanti 14 июля 2018 | 19:41
Слава сборной Бельгии!
Гадящая англичанка получила по заслугам.
Карма у Англии плохая.
bobiksdoh 14 июля 2018 | 19:57
malinanti: как-то страшно подумать о карме РФ.
malinanti 14 июля 2018 | 20:07
bobiksdoh: Сборная Бельгии завоевала бронзовые медали чемпионата мира по футболу в России.
Это хорошо.
Бельгийцы - молодцы!
Бельгийцы-туристы будут отныне массово посещать Россию, и благодарить за великолепную организацию ЧМ-2018!
oo0oo 14 июля 2018 | 20:10
Это вам за Скрипалей, гады!)
bobiksdoh 14 июля 2018 | 20:12
malinanti: это вам бельгийцы сказали?
malinanti 14 июля 2018 | 20:16
bobiksdoh: Так ты из Тирасполя?
Привет.
А я из Рыбницы.
Там в школе учился.
bobiksdoh 14 июля 2018 | 20:45
malinanti: конечно нет Разве в Молдавии есть школы?
bobiksdoh 14 июля 2018 | 20:53
malinanti: невнимательно прочитал.))) Понятно. Ну, раз написано, что из Тирасполя, значит из Тирасполя. Привет! Норок!Привіт!))
jamba 14 июля 2018 | 19:43
Коварные питерские болота, таки поглотили английский флот, полностью! И сотни безутешных русских девиц, стояли и рыдали на болотных кочках. Самые несчастные, размазав остатки туши и румян по лицу, срывали с себя кокошники и бросали в болотную топь. Туда, где только что, еще мелькали их любимые образы - Гарри, Джордана, Маркуса и др.;)) Полиция, как и было им приказано, не вмешивалась))))))))))))))))))))
al192 14 июля 2018 | 20:01
jamba: эко тебя торкнуло-то, болезный.
al192 14 июля 2018 | 20:03
jamba: акстись, негоже мусоров полицией величать.
koshkaedu 14 июля 2018 | 19:45
Да, когда рядом сборная Бельгии, сборной Англии ничего не светит в ближайшие
4 года. Правда, если Англия не перекупит Дзюбу у Мадрида. Только Дзюба спасёт
Туманный Альбион.
uxvat 14 июля 2018 | 19:54
от избытка путриатизма первый канал не показал церемонию награждения сборной Бельгии.
liquidsky__ 14 июля 2018 | 19:58
Родоначальники футбола оказались серыми лузерами.
zemljanka 14 июля 2018 | 20:00
Поздравления бельгийцам!!!
Достойно!
malinanti 14 июля 2018 | 20:11
zemljanka: Да, бельгийцы молодцы.
И эта их победа в России будет прологом дальнейшего развития российско-бельгийского взаимовыгодного экономического сотрудничества.
И не только экономического.
Во всех областях.
martin5660 14 июля 2018 | 20:30
"Сборная Бельгии завоевала бронзовые медали чемпионата мира по футболу"-они вроде играли, а не воевали.