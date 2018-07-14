Анатолий Сердюков и Евгения Васильева заключили брак, — об этом сообщил Андрей Малахов
Фигуранты коррупционного дела о хищениях в Министерстве обороны Анатолий Сердюков и Евгения Васильева заключили брак. Об этом сообщил журналист Андрей Малахов.
О свадьбе экс-министра обороны и бывшей чиновницы министерства Андрей Малахов написал в своей авторской колонке на сайте StarHit. Никаких подробностей журналист не сообщил. Слухи о женитьбе Анатолия Сердюкова и Евгении Васильевой появлялись и раньше, но никаких подтверждений не было. Нет их и сейчас, за исключением колонки Малахова.
Сердюкова отправили в отставку в конце 2012 года, когда разразился крупный скандал в связи с делом о мошенничестве в подконтрольном Минобороны холдинге «Оборонсервис». Ключевой фигуранткой дела стала соратница чиновника, бывшая глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева. Ущерб от хищений оценили в несколько миллиардов рублей. Сердюкова обвинили в халатности, но вскоре следствие прекратили в связи с амнистией. Сейчас он отвечает за авиационный кластер в госкорпорации «Ростех». Весной 2015 года Васильеву приговорили к пяти годам колонии, а через несколько месяцев освободили условно-досрочно.
В начале года СМИ сообщили, что Анатолий Сердюков, став председателем ТСЖ дома в Москве, где живет Евгения Васильева, повысил коммунальную плату всем, кроме экс-чиновницы. Буквально накануне стало известно, что Хамовнический суд нарушений в этом не нашел
Комментарии5
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sparky 14 июля 2018 | 19:09
Выдающееся жульё.
romashka__ 14 июля 2018 | 19:12
Васильева - родственница недимона по линии жены Светланы.
Ближний круг.
danko1 14 июля 2018 | 19:17
romashka__: Но Зубков, бывший тесть Сердюкова, принадлежит к правящей "семье".
И такого предательства Сердюкову не простят.
Но как показательно, что ворующие миллиардами, экономят так цинично на квартплате.
tvitov66 14 июля 2018 | 19:12
sparky: как поговаривала Фаина Георгиевна: "любовь сильное чувство - хуже поноса"(с)
seryj_wolk 14 июля 2018 | 19:16
Дельфин и русалка слились в одно целое. Жизнеспособен ли такой гибрид?