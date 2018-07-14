Фигуранты коррупционного дела о хищениях в Министерстве обороны Анатолий Сердюков и Евгения Васильева заключили брак. Об этом сообщил журналист Андрей Малахов.

О свадьбе экс-министра обороны и бывшей чиновницы министерства Андрей Малахов написал в своей авторской колонке на сайте StarHit. Никаких подробностей журналист не сообщил. Слухи о женитьбе Анатолия Сердюкова и Евгении Васильевой появлялись и раньше, но никаких подтверждений не было. Нет их и сейчас, за исключением колонки Малахова.

Сердюкова отправили в отставку в конце 2012 года, когда разразился крупный скандал в связи с делом о мошенничестве в подконтрольном Минобороны холдинге «Оборонсервис». Ключевой фигуранткой дела стала соратница чиновника, бывшая глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева. Ущерб от хищений оценили в несколько миллиардов рублей. Сердюкова обвинили в халатности, но вскоре следствие прекратили в связи с амнистией. Сейчас он отвечает за авиационный кластер в госкорпорации «Ростех». Весной 2015 года Васильеву приговорили к пяти годам колонии, а через несколько месяцев освободили условно-досрочно.

В начале года СМИ сообщили, что Анатолий Сердюков, став председателем ТСЖ дома в Москве, где живет Евгения Васильева, повысил коммунальную плату всем, кроме экс-чиновницы. Буквально накануне стало известно, что Хамовнический суд нарушений в этом не нашел