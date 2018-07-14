В Петербурге спорят о необходимости установки 4-хметрового памятника композитору Петру Чайковскому
За выступили некоторые деятели искусства, против — чиновники и руководство метрополитена.
Про идею установки памятника начали говорить после того, как несколько руководителей учреждений культуры написали письмо губернатору об этом. В качестве места под скульптуру они предложили самый центр города — Невский проспект, у Гостиного двора. В письме они смело пишут про то, что «Петербург – это город Чайковского, так же, как город Пушкина и Достоевского. Эта идея единодушно поддерживается всеми жителями города». Но, как выяснилось, это не совсем так.
Вернее, против памятника Чайковскому не возражают, но место вызывает вопросы. Во-первых, как говорят противники, — вызывает вопросы размер скульптуры: слишком уж большая — 4 метра и на Невском такое как-то не очень. Во-вторых, именно там находится наклонный ход метро и руководство городской подземки считает, что это не лучший вариант для многотонного мемориала с точки зрения безопасности. Наконец, Невский — это не проспект для памятников и таким не задумывался. Окончательный ответ и решение должен принять питерский губернатор.
Ожидается, что памятник композитору Петру Чайковскому будет готов уже к концу года.
Комментарии4
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post_v 14 июля 2018 | 19:07
решение примет губернатор ?
из всех достойных губернаторов Санкт-Петербурга только один родился в этом городе - генерал-губернатор Милорадович, герой суворовских походов и войны 1812 года, но и того застрелил 14 декабря 1825 года отставной поручик.
Именем убийцы назвали переулок в Василеостровском районе. Улицы Милорадовича в Петербурге как не было, так и нет....
Се ля ви
gregor 14 июля 2018 | 19:13
В Петербурге спорят о необходимости установки 4-хметрового памятника композитору Петру Чайковскому
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Спорят о необходимости 4 -х метрового или 5 ти метрового ?
testmeter 14 июля 2018 | 19:16
4-метровый на коне и с обнаженным торсом
jetsam 14 июля 2018 | 19:17
4х метровый Чайковский вызывает споры и угрозы для метро.
а повышение пенсионного возраста для миллионов - не вызывает споров
и, даже, не вызывает угрозы для утконоса.
отсюда мораль - искусство страшная сила!