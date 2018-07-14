В Петербурге спорят о необходимости установки 4-хметрового памятника композитору Петру Чайковскому

За выступили некоторые деятели искусства, против — чиновники и руководство метрополитена.

Про идею установки памятника начали говорить после того, как несколько руководителей учреждений культуры написали письмо губернатору об этом. В качестве места под скульптуру они предложили самый центр города — Невский проспект, у Гостиного двора. В письме они смело пишут про то, что «Петербург – это город Чайковского, так же, как город Пушкина и Достоевского. Эта идея единодушно поддерживается всеми жителями города». Но, как выяснилось, это не совсем так.

Вернее, против памятника Чайковскому не возражают, но место вызывает вопросы. Во-первых, как говорят противники, — вызывает вопросы размер скульптуры: слишком уж большая — 4 метра и на Невском такое как-то не очень. Во-вторых, именно там находится наклонный ход метро и руководство городской подземки считает, что это не лучший вариант для многотонного мемориала с точки зрения безопасности. Наконец, Невский — это не проспект для памятников и таким не задумывался. Окончательный ответ и решение должен принять питерский губернатор.

Ожидается, что памятник композитору Петру Чайковскому будет готов уже к концу года.