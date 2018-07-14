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18:53, 14 июля 2018

Сборная Бельгии стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу

Сборная Бельгии стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу, победив в Петербурге команду Англии.

Бельгийцы получили возможность выстроить игру от быстрого гола. Уже на 4 минуте в атаку убежали два крайних защитника Насер Шадли и Тома Менье. Второй прекрасно исполнил центрфорварда. Это стало откровением для английской обороны. После этого, англичане получили в свое распоряжение мяч, но так и не придумали что с ним делать. После перерыва бельгийские прорывы стали еще опаснее. Понимая, что этот тайм может быть последним на чемпионате мира, активизировались и островитяне. Дайер казалось бы уже забил гол. Войдя в штрафную, он мягким ударом перебросил Тибо Куртуа, но Тоби Алдервейрелд вынес мяч с линии ворот. Англичане пошли вперед с еще большим рвением, но пропустили роковую контратаку. Удивительный пас де Брюйне и Азар забивает свой третий гол на чемпионате. Англичане сникли и прекратили борьбу. 2:0 в пользу сборной Бельгии.

Чемпион мира 2018 года станет известен в воскресенье. Кубок Мира разыграют сборные Франции и Хорватии.

Комментарии

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antimalin 14 июля 2018 | 19:00

Англичанка гадила, гадила, гадила, но сама обгадилась, как обычно

Слава бельгийской футбольной команде за великолепную игру и за разгром чопорной высокомерной англичанки!

zurich_106 14 июля 2018 | 19:03

Золотой призер снова скажет на камеру - Слава Украине!

malinanti 14 июля 2018 | 19:08

zurich_106: Нынешняя Украина - отстой, бардак и нацизм.

mikr 14 июля 2018 | 19:14

zurich_106: Не заслуживает сегодняшняя Украина никакой славы. А пустопорожние лозунги в этом вопросе ничего не значат. Можно хоть сто раз повторить слово "сахар" на любую камеру, но от этого во рту слаще не станет.

zurich_106 14 июля 2018 | 19:17

ольгинцы, я только предположил, а вы сразу в позу встали. Отстой, плохо, бардак, вы там были что ли?

uhovostro 14 июля 2018 | 19:18

zurich_106: У них так в методичках написано...

liquidsky__ 14 июля 2018 | 19:08

antimalin: Лузеры-англичане не забили ни 1 гола с игры в турнире, но проползли таки раком в игру за 3 место, где их заслуженно отоварили. Все-таки сборная характеризует страну.

proxozhij 14 июля 2018 | 19:05

Жаль, что в финале не играет рашка и Франция. Вот бы вата пела целыми днями про Наполеона и Кутузова. Впрочем, одноглазый был прав — маськву надобно сжечь.

ihtamnet 14 июля 2018 | 19:11

Англичане молодцы, дошли до полуфинала, а это не мало. Поздравления Бельгии.

mikr 14 июля 2018 | 19:11

Англичане играли неплохо, и зачастую мощно переигрывали бельгийцев. Но в завершении атак им катастрофически не везло. То мимо, то в руки вратарю, а один раз защитник выручил, выбив мяч с линии ворот. А бельгийцы наоборот, провели две атаки и забили два гола.

В таких случаях обычно следует винить плохую карму. Вполне возможно, правительство Англии в последнее время злоупотребило чрезмерным количеством лжи и цинизма по поводу скандала с отравлением Скрипалей и его продолжением. Такие вещи безнаказанно не должны сходить с рук. Поэтому неудачное выступление вполне перспективной национальной сборной может знаменовать начало цепочки неприятностей, являющихся расплатой за очевидные грехи.

zurich_106 14 июля 2018 | 19:19

mikr: брр-р, что же ждет тогда Россию, аналитег?

serg4422 14 июля 2018 | 19:13

не жили красиво и некуй начинать,ест одна рубаха и в рот её епать.

riots 14 июля 2018 | 19:14

После вылета Сербии россиянам просто не за кого столо болеть.
Остались одни враги. Особенно хорватобандеровцы.

serg4422 14 июля 2018 | 19:20

riots: усташи. завалили 30000 евреев.

sasha2011 14 июля 2018 | 19:16

Я же сказал, что сегодня у англичан была чуть-чуть неправильная форма: гетры должны были быть красно-сине-белыми.
Пояснение: Тогда они выглядели бы очень похожими на российскую сборную, как по игре, так и по внешнему вiду.
P.S. Это пояснение для особо одарённых тонких ценителей тонкого английского юмора типа danko_viola...

Даа, что отличает птенцов гнезды пригожина, так это могучий интеллект и природное чувсво юмора! Наверное, именно по этим параметрам там проводится кастинг.

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