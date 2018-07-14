Сборная Бельгии стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу, победив в Петербурге команду Англии.

Бельгийцы получили возможность выстроить игру от быстрого гола. Уже на 4 минуте в атаку убежали два крайних защитника Насер Шадли и Тома Менье. Второй прекрасно исполнил центрфорварда. Это стало откровением для английской обороны. После этого, англичане получили в свое распоряжение мяч, но так и не придумали что с ним делать. После перерыва бельгийские прорывы стали еще опаснее. Понимая, что этот тайм может быть последним на чемпионате мира, активизировались и островитяне. Дайер казалось бы уже забил гол. Войдя в штрафную, он мягким ударом перебросил Тибо Куртуа, но Тоби Алдервейрелд вынес мяч с линии ворот. Англичане пошли вперед с еще большим рвением, но пропустили роковую контратаку. Удивительный пас де Брюйне и Азар забивает свой третий гол на чемпионате. Англичане сникли и прекратили борьбу. 2:0 в пользу сборной Бельгии.

Чемпион мира 2018 года станет известен в воскресенье. Кубок Мира разыграют сборные Франции и Хорватии.