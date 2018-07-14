Сборная Бельгии стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу
Сборная Бельгии стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу, победив в Петербурге команду Англии.
Бельгийцы получили возможность выстроить игру от быстрого гола. Уже на 4 минуте в атаку убежали два крайних защитника Насер Шадли и Тома Менье. Второй прекрасно исполнил центрфорварда. Это стало откровением для английской обороны. После этого, англичане получили в свое распоряжение мяч, но так и не придумали что с ним делать. После перерыва бельгийские прорывы стали еще опаснее. Понимая, что этот тайм может быть последним на чемпионате мира, активизировались и островитяне. Дайер казалось бы уже забил гол. Войдя в штрафную, он мягким ударом перебросил Тибо Куртуа, но Тоби Алдервейрелд вынес мяч с линии ворот. Англичане пошли вперед с еще большим рвением, но пропустили роковую контратаку. Удивительный пас де Брюйне и Азар забивает свой третий гол на чемпионате. Англичане сникли и прекратили борьбу. 2:0 в пользу сборной Бельгии.
Чемпион мира 2018 года станет известен в воскресенье. Кубок Мира разыграют сборные Франции и Хорватии.
Комментарии15
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antimalin 14 июля 2018 | 19:00
Англичанка гадила, гадила, гадила, но сама обгадилась, как обычно
Слава бельгийской футбольной команде за великолепную игру и за разгром чопорной высокомерной англичанки!
zurich_106 14 июля 2018 | 19:03
Золотой призер снова скажет на камеру - Слава Украине!
malinanti 14 июля 2018 | 19:08
zurich_106: Нынешняя Украина - отстой, бардак и нацизм.
mikr 14 июля 2018 | 19:14
zurich_106: Не заслуживает сегодняшняя Украина никакой славы. А пустопорожние лозунги в этом вопросе ничего не значат. Можно хоть сто раз повторить слово "сахар" на любую камеру, но от этого во рту слаще не станет.
zurich_106 14 июля 2018 | 19:17
ольгинцы, я только предположил, а вы сразу в позу встали. Отстой, плохо, бардак, вы там были что ли?
uhovostro 14 июля 2018 | 19:18
zurich_106: У них так в методичках написано...
liquidsky__ 14 июля 2018 | 19:08
antimalin: Лузеры-англичане не забили ни 1 гола с игры в турнире, но проползли таки раком в игру за 3 место, где их заслуженно отоварили. Все-таки сборная характеризует страну.
proxozhij 14 июля 2018 | 19:05
Жаль, что в финале не играет рашка и Франция. Вот бы вата пела целыми днями про Наполеона и Кутузова. Впрочем, одноглазый был прав — маськву надобно сжечь.
ihtamnet 14 июля 2018 | 19:11
Англичане молодцы, дошли до полуфинала, а это не мало. Поздравления Бельгии.
mikr 14 июля 2018 | 19:11
Англичане играли неплохо, и зачастую мощно переигрывали бельгийцев. Но в завершении атак им катастрофически не везло. То мимо, то в руки вратарю, а один раз защитник выручил, выбив мяч с линии ворот. А бельгийцы наоборот, провели две атаки и забили два гола.
В таких случаях обычно следует винить плохую карму. Вполне возможно, правительство Англии в последнее время злоупотребило чрезмерным количеством лжи и цинизма по поводу скандала с отравлением Скрипалей и его продолжением. Такие вещи безнаказанно не должны сходить с рук. Поэтому неудачное выступление вполне перспективной национальной сборной может знаменовать начало цепочки неприятностей, являющихся расплатой за очевидные грехи.
zurich_106 14 июля 2018 | 19:19
mikr: брр-р, что же ждет тогда Россию, аналитег?
serg4422 14 июля 2018 | 19:13
не жили красиво и некуй начинать,ест одна рубаха и в рот её епать.
riots 14 июля 2018 | 19:14
После вылета Сербии россиянам просто не за кого столо болеть.
Остались одни враги. Особенно хорватобандеровцы.
serg4422 14 июля 2018 | 19:20
riots: усташи. завалили 30000 евреев.
sasha2011 14 июля 2018 | 19:16
Я же сказал, что сегодня у англичан была чуть-чуть неправильная форма: гетры должны были быть красно-сине-белыми.
Пояснение: Тогда они выглядели бы очень похожими на российскую сборную, как по игре, так и по внешнему вiду.
P.S. Это пояснение для особо одарённых тонких ценителей тонкого английского юмора типа danko_viola...
Даа, что отличает птенцов гнезды пригожина, так это могучий интеллект и природное чувсво юмора! Наверное, именно по этим параметрам там проводится кастинг.