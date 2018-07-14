В матче Бельгия — Англия счет 2:0
Матч за третье место на чемпионате мира по футболу между сборными Англии и Бельгии близится к концу. Счет 2:0 в пользу команды Бельгии.
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Матч за третье место на чемпионате мира по футболу между сборными Англии и Бельгии близится к концу. Счет 2:0 в пользу команды Бельгии.
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Комментарии9
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liquidsky__ 14 июля 2018 | 18:50
Никакая англичанка вдула как и положено.
tremens_delirium 14 июля 2018 | 18:53
Не приехали нормально поддержать сборную, и вот он результат.
Скрипалей бы хоть прислали на матч.
putin_itogy 14 июля 2018 | 18:53
Боже, какое гавно!
Потраченное время.
Такой футбол - нам не нужен! (с)
kolenval99 14 июля 2018 | 18:55
Африканская сборная таки заняла призовое место.
Поздравляю.
a_111111 14 июля 2018 | 18:55
Бельгийцы хоть хотели победить...
zolingen 14 июля 2018 | 18:56
Физика лучше, техника тоже , забивать не умеют. Молодые, через четыре года возможен успех.
vsveter 14 июля 2018 | 19:00
Радует проигрыш англичан в сухую.
Что теперь раздолбают английские фанаты?
maf58 14 июля 2018 | 19:02
Англичанам нужно ставить игру -- игроки есть, а игры, команды нет.
Бельгийцы хороши и молодцы.
Стадион был наполовину пуст или наполовину полон? Неужели клакеров не могли ещё прикупить? Недоработка в спецоперации "Мундиаль"
thesonhuman 14 июля 2018 | 19:03
Третье место не столь престижно, а вернее позор для Англии, вот и не хотят играть.