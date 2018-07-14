В Шотландии разыскивают активиста «Гринпис», пролетевшего на параглайдере под окнами гольф-клуба, где находится Трамп

В Шотландии полиция разыскивает активиста организации «Гринпис», который пролетел на параглайдере под окнами резиденции на территории гольф-клуба, где сейчас находится президент США Дональд Трамп. К аппарату была прикреплен баннер «Трамп – очень плохой игрок», что отсылает к игре в гольф. В «Гринпис» пояснили, что эта акция проведена в знак протеста против миграционной и экологической политики президента США. Полиция сообщила, что открыла дело, поскольку были нарушены правила безопасности, а полеты в этом районе запрещены.