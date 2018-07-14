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18:32, 14 июля 2018

В Шотландии разыскивают активиста «Гринпис», пролетевшего на параглайдере под окнами гольф-клуба, где находится Трамп

В Шотландии полиция разыскивает активиста организации «Гринпис», который пролетел на параглайдере под окнами резиденции на территории гольф-клуба, где сейчас находится президент США Дональд Трамп. К аппарату была прикреплен баннер «Трамп – очень плохой игрок», что отсылает к игре в гольф. В «Гринпис» пояснили, что эта акция проведена в знак протеста против миграционной и экологической политики президента США. Полиция сообщила, что открыла дело, поскольку были нарушены правила безопасности, а полеты в этом районе запрещены.

Комментарии

8

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r88w556xl4 14 июля 2018 | 18:43

В Шотландии разыскивают активиста...
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Рукопожатые, а за что либеральные толерантные демократические полицейские разыскивают активиста? Что он такого сделал, кого убил, избил, обокрал? Что, в Великобритании прям как в Мордоре, запрещено выражать своё мнение?

polikarpich 14 июля 2018 | 18:59

r88w556xl4: Там русским языком написано, за что. Или "руски плохо понимать"?

fig__vvam 14 июля 2018 | 19:07

polikarpich: Это просто дебил, номерной дебил с биркой на ноге, Он не понимает прочитанное.
Да и написанное тоже не часто понимает.

liquidsky__ 14 июля 2018 | 18:44

Да сбили его уже, трупик рыбки в море обгладывают.

serhio_25__ 14 июля 2018 | 18:49

Тоталитарная диктатура, которая борется с защитниками природы.

greeg1 14 июля 2018 | 18:57

serhio_25__: Твоя диктатура даже с собственными помойками тебе бороться запрещает.

fig__vvam 14 июля 2018 | 19:14

serhio_25__: Точно, ты прав Сергунька.
Все окрестности Москвы засрали, и не только, а когда жители от вони задыхаться начинают и выходят протестовать так их по башке и сажают.
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thesonhuman 14 июля 2018 | 19:21

Ну и ну, вот так идиот. А ведь мог и не долететь...

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