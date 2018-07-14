В Петербурге полиция задержала активиста Егора Екимова

Он стоял в одиночном пикете против чемпионата мира по футболу, — сообщает ресурс ОВД-Инфо. Пикетчик с заклеенным ртом стоял с рисунком украинского художника Андрея Ермоленко, который создал целую серию плакатов, критикующих проведение чемпионата мира по футболу в России на фоне нарушения прав человека. В какой отдел будет доставлен Екимов – неизвестно.