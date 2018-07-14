В Петербурге полиция задержала активиста Егора Екимова
Он стоял в одиночном пикете против чемпионата мира по футболу, — сообщает ресурс ОВД-Инфо. Пикетчик с заклеенным ртом стоял с рисунком украинского художника Андрея Ермоленко, который создал целую серию плакатов, критикующих проведение чемпионата мира по футболу в России на фоне нарушения прав человека. В какой отдел будет доставлен Екимов – неизвестно.
Комментарии3
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liquidsky__ 14 июля 2018 | 18:47
Зачем в отдел? Доктор сказал- в морг, значит- в морг!
danko1 14 июля 2018 | 19:04
Продемонстрировали полицаи не только нарушение прав человека, но и Конституции.
neon999 14 июля 2018 | 19:20
Пикетчики - люди отчаянно смелые. Когда таких вижу - всегда немного стыдно, что самому так же выступить слабо...