Президент Молдавии заверил Владимира Путина, что его страна не будет «дружить с Западом против России»
Президент Молдавии заверил Владимира Путина, что его страна не будет «дружить с Западом против России». На встрече в Кремле Игорь Додон сказал, что Кишинев намерен дружить со всеми, но не хочет, чтобы его использовали против кого-то. Глава Молдавии подчеркнул, «что это его позиция и, несмотря на то, что внутри страны есть пока что правительство и парламентское большинство, которое думает, может быть, иначе, но через несколько месяцев у нас выборы, ситуация поменяется», — конец цитаты.
Комментарии17
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riots 14 июля 2018 | 18:42
В Молдове это решать не президенту.
danko1 14 июля 2018 | 18:57
riots: Додон не дружит с собственным населением.
Но в этом они с Путиным похожи, как и в поиске врагов.
testmeter 14 июля 2018 | 19:07
"его страна не будет" ///
Только страна эта называется не Молдова, а Додония.
Да здравствует вечная и нерушимая дружба между Путсоссией и Додонией!
tvitov66 14 июля 2018 | 19:16
testmeter: это МОЩНЫЙ РЫВОК нашей свехдержавы! У нацЛидера теперь будет козырь в переговорах с Трампом!
vilingrad 14 июля 2018 | 18:43
А откуда он знает? Жена сказала?:)
bonhoeffer 14 июля 2018 | 19:13
vilingrad:
На Вову надеется, у него большой опыт по части "выборов".
klukvik 14 июля 2018 | 18:45
если вова денех даст чуток))
yralez 14 июля 2018 | 18:52
За баблом приезжал и инструкциями.
navsegda 14 июля 2018 | 18:59
Не надо дружить против , просто вступайте в НАТО
seryj_wolk 14 июля 2018 | 19:00
Заверять можно, когда управляешь ситуацией, а пока это только дондонские обещания и причем беспочвенные. Маловероятно, что выберут пропутинцев, потому что это ничего хорошего Молдове не сулит.
lager23 14 июля 2018 | 19:06
Володя должен быть доволен этим внешнеполитическим достижением.... но пытливый ум параноика не позволяет расслабиться, вдруг это провокация или подстава, вот в чём вопрос!
jetsam 14 июля 2018 | 19:07
Президент Додон очень сильно рифмуется с резиновым изделием нумер два.
К тому же, уже есть штатная содержанка - Лукашенко - боливар не вынесет двоих!
sempai 14 июля 2018 | 19:13
Намекнул, что если с выборами не поможете..., то будем дружить...
thesonhuman 14 июля 2018 | 19:16
Зачем Эхо ляпает "конец цитаты" из арсенала навязчивых словечек 90-х годов? Эти либералы испахабили русский язык и продолжают паясничать. Пора менять пластинку.
serg4422 14 июля 2018 | 19:17
рассея,моя рассея,от кишинева и до енисеяяяяяяяяяяяяя еееееееееееееея еееееееееееееея
testmeter 14 июля 2018 | 19:22
serg4422: Мелковато берешь. А как же исконные русские земли Кёнигсберг, Аляска и Калифорния?
ramun 14 июля 2018 | 19:20
Мало чего на белом свете есть надежнее слова молдована. Особенно такого.
Путин,если не дурак,до сих пор помнит кидос с федерализацией Молдовы по плану Козака.
Мало кто его так кидал,второй раз может не пережить.