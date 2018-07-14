Президент Молдавии заверил Владимира Путина, что его страна не будет «дружить с Западом против России». На встрече в Кремле Игорь Додон сказал, что Кишинев намерен дружить со всеми, но не хочет, чтобы его использовали против кого-то. Глава Молдавии подчеркнул, «что это его позиция и, несмотря на то, что внутри страны есть пока что правительство и парламентское большинство, которое думает, может быть, иначе, но через несколько месяцев у нас выборы, ситуация поменяется», — конец цитаты.