Британская полиция собрала около 400 доказательств в рамках расследования инцидента с отравлением в Эймсбери
Британская полиция собрала около 400 вещественных доказательств в рамках расследования инцидента с отравлением в городе Эймсбери. В заявлении Скотланд-Ярда, опубликованном на сайте ведомства, указывается, что главная версия расследования подразумевает использование отравляющего вещества из одной партии с тем, которое применялось в Солсбери при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Полиция обещает, что расследование будет длиться еще очень долго – одни только поиски других вещественных доказательств займут еще несколько недель, если не месяцев. В конце июня в городе Эймсбери были обнаружены мужчина и женщина с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Через несколько дней женщина умерла, мужчина пришел в себя.
Комментарии16
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ura_123 14 июля 2018 | 18:44
Сжимается петелька вокруг незадачливых штирлицев)))
haldey 14 июля 2018 | 19:07
ura_123: 400 секретных доказательств, которые не подлежат обнародованию... Но хоть одно нормальное, которое не рассчитано на дебилов, типа ura_123, готовых поверить на слово, а которое будет принято в суде, есть? Нервно паралитическое вещество в простой бутылке, оригинально))) А если был действительно контейнер для хранения таких веществ, то неделю его не замечать, я аплодирую идиотам))) Продолжайте залезать глубже в дерьмо, Англии там самое место))) А гречки намазанной на дверной ручке нет среди этих 400 доказательств? Тогда не одному чекисту не отвертеться))) Запасаюсь попкорном и внимательно слежу, как обтекают коричневой субстанцией британские власти...
liquidsky__ 14 июля 2018 | 19:11
haldey: Свидетели говорят, что бутылочка из дома нашедшего ее нарика оказалась промаркирована британскими спецслужбами.
kara 14 июля 2018 | 18:44
Блин! Ну какая ВЕРСИЯ! Есть одно вещество и второе и не нужно искать 400 доказательств , что бы выясниьь разные ли это партии или нет. С 99 процентной гарантией
osj99 14 июля 2018 | 18:57
kara: да вообще как дети, чесслов! Нашли б какого русского мутного, прижали б ему *** дверьми, чтоб сознался - и спокойно закрывай дело. А то мучаются, доказательства собирают... Зачем? Нашим чугунным лбам все равно ничего ж не докажешь. Они все в домике давно
furk 14 июля 2018 | 19:00
osj99: Задницей на бутылку шотландского виски?
jblack2 14 июля 2018 | 18:45
Верить на слово господам, привыкшим манипулировать фактами и создавать различные "доказательства", мне кажется как-то не разумно...
asokol 14 июля 2018 | 18:55
jblack2:
Ну, портянка, ты, конечно, будешь верить Маньке Захеровой, не так ли? Слушай, а ты лечиться не пробовал? Вдруг поможет?
jetsam 14 июля 2018 | 19:00
asokol:
маньку-аблигацию не тронь!
без нее миду конец - на ней вся аргентина завязана.
r88w556xl4 14 июля 2018 | 18:47
...использование отравляющего вещества из одной партии
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Из Консервативной партии Великобритании.
...расследование будет длиться еще очень долго
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Опять в соцсети на 4 года?
ematveev 14 июля 2018 | 18:51
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...Полиция обещает, что расследование будет длиться еще очень долго...
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И ни исполнителя, ни доказательств так и не будет.
Эксперта будут искать долго: после "самоубийства" эксперта по делу Литвиненко (кстати, так и не законченному) быть экспертом и давать нужные следствию заключения по делам Скотленд-Ярда несколько опасно. Свои, видимо, уже не согласны, так что пригласили экспертов из ОЗХО.
fig__vvam 14 июля 2018 | 19:04
ematveev: Как же вас опускают, дружоки, как опускают, со вкусом, расстановкой и с удовольствием.
И рас тягивают удовольствие. Как и вас.
Садисты какие-то, просто насаживают без с мазки вас на цугундер.
А вы корчитесь и орете. А они натягивают, долго.
minerr 14 июля 2018 | 19:16
fig__vvam: Мил человек, ты не пробовал хоть иногда снимать кастрюлю с головы?
fig__vvam 14 июля 2018 | 19:19
minerr:Нет,
милок, не пробовал,0 я ее нен надевал, а ты далеко.
так что ходи с ней на голове
Или это не кастрюля у тебя, а горшок с дерьмом, да? Мне издалека не видно четко.
jetsam 14 июля 2018 | 18:57
#настамнет
#вывсеврете
#авыдокажите
#идитевбасманныйсуд
#уваснегровлинчуют
#вовсемвиноватобама
и еще 999 опровержений доказательств в "настольной книге путеноида" со стр 102 по 210.
neon999 14 июля 2018 | 19:14
А деталей сообщить слабо ?
Или предлагается делать выводы из того, что на этот раз отравились какие-то «левые» англичане, как многозначительно на что-то намекнули в первом сообщении на ЭМ ?