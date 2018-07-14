Близится к концу второй тайм матча за третье место между сборными Англии и Бельгии
Близится к концу второй тайм матча за третье место на чемпионате мира по футболу между сборными Англии и Бельгии. После первого тайма счет не изменился – 1:0 в пользу команды Бельгии.
Комментарии2
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antimalin 14 июля 2018 | 18:40
УРРРА
2:0
Бельгия-Англия
liquidsky__ 14 июля 2018 | 18:42
antimalin: Англичанка обосралась )) Англичане, как обычно, сыграли серо и невыфразительно. Ну а чего еще ждать от команды не забившей с игры ни разу(!) за весь чемпионат.. Под стать своей стране, однозначно )