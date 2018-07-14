Самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Германии из-за разгерметизации салона
Более 30 человек были госпитализированы с жалобами на сильную головную боль, боль в ушах и тошноту.
Лайнер бюджетного авиаперевозчика выполнял рейс из Ирландии в Хорватию. Инцидент произошел накануне. На борту самолета находило 189 пассажиров. На середине полета давление в салоне начало падать, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Пассажиры услышали хлопок, после чего на них выпали кислородные маски, а лайнер начал снижение. Самолет вынужден был совершить посадку в немецком городе Франкфур-Хан. Приземление прошло нормально, но десяткам пассажиров понадобилась медицинская помощь, у некоторых из ушей шла кровь, сообщает Reuters.
Причины разгерметизации пока неизвестны. Что же произошло на борту, будут выяснять немецкие специалисты – они уже собрали всю необходимую информацию и поговорили с экипажем и пассажирами. В авиакомпании Ryanair сообщили, что самолет уже отправился в пункт назначения, но часть пассажиров лететь отказались. Перевозчик готов оплатить пострадавшим расходы на проживание.
Ryanair является крупнейшей бюджетной авиакомпанией в Европе. Перевозчик совершает полеты в том числе в Россию
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