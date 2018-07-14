Умер Петр Офицеров, соратник Алексея Навального, осужденный по делу «Кировлеса»

Ему было 43 года.

Причиной смерти стал тяжелый эпилептический удар, в больнице врачи пытались спасти жизнь Петра Офицерова, но сделать это не удалось. Подозрений на насильственную смерть у медиков нет, сообщил источник «Интерфакса» в медицинских кругах. По делу «Кировлеса» Петр Офицеров был приговорен к 4 годам лишения свободы по обвинению в хищении имущества государственного предприятия. Позже срок изменили на условный. ЕСПЧ признал, что права обвиняемых были нарушены. В ходе процесса Петр Офицеров не стал свидетельствовать против Алексея Навального. Во время последнего слова он подчеркнул, как важно оставаться честным перед собой и близкими.

Алексей Навальный написал, что невозможно поверить в смерть Петра Офицерова. «Человек, которого система сажала, мучила, ломала ему жизнь и бизнес просто потому, что им нужна была бумажка от него. Ложные показания. А он эту систему даже не послал — нет. Он с недоумением смотрел на неё и говорил: вы серьёзно считаете, что приличный человек на такое способен? И не отступил ни на миллиметр», пишет Алексей Навальный о своем соратнике. На странице Петра Офицерова в Фейсбуке слова памяти и соболезнования оставляют друзья: «Петя замечательный, благородный и терпеливый. Самый добрый на свете. Друг и брат. Вечная память честному светлому человеку».

У Петра Офицерова остались жена и 6 детей.