Скотланд-Ярд считает, что в Солсбери и Эймсбери было использовано отравляющее вещество из одной и той же партии. Об этом сообщает агентство РИА «Новости». По данным полиции, в рамках расследования ЧП в Эймсбери, собрано около 400 вещественных доказательств. Следствие продлится очень долго. Напомним, в Эймсбери в конце июня были обнаружены два человека с признаками отравления. Одна из них позже скончалась, мужчина пришел в себя. Предполагается, что они могли пострадать от того же нервно-паралитического вещества, которым ранее были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.