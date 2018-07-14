Скотланд-Ярд считает, что в Солсбери и Эймсбери было использовано отравляющее вещество из одной и той же партии
Скотланд-Ярд считает, что в Солсбери и Эймсбери было использовано отравляющее вещество из одной и той же партии. Об этом сообщает агентство РИА «Новости». По данным полиции, в рамках расследования ЧП в Эймсбери, собрано около 400 вещественных доказательств. Следствие продлится очень долго. Напомним, в Эймсбери в конце июня были обнаружены два человека с признаками отравления. Одна из них позже скончалась, мужчина пришел в себя. Предполагается, что они могли пострадать от того же нервно-паралитического вещества, которым ранее были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
Комментарии13
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danko_viola 14 июля 2018 | 18:09
Есть такая партия. А скажет старуха данко1 спец в партиях? Она нюхала новичков?
r88w556xl4 14 июля 2018 | 18:37
...отравляющее вещество из одной и той же партии
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Из Консервативной партии Великобритании.
r88w556xl4 14 июля 2018 | 18:40
Следствие продлится очень долго.
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Опять в соцсети на 4 года?
mikr 14 июля 2018 | 18:13
Надо передать найденный из-под отравы контейнер на исследование Ричарду Макларену. Пускай поищет царапины внутри пробирки и понюхает остатки содержимого. Пускай потом попробует рассказать, как его вскрывали чекисты. Этот проверенный товарищ всегда найдет именно то, что потребует заказчик экспертизы.
danko_viola 14 июля 2018 | 18:15
mikr: Маккейн ему в помощь.
zorkin75 14 июля 2018 | 18:26
mikr: Проверено жизнью что там,где нет русских-хорошо. И Пуйло тебе товарищ,хоть и за 11-80,а не я непродажный.
serhio_25__ 14 июля 2018 | 18:13
Английские полицейские не хотят проверить Портон-Даун? Сходится отчетность по емкостям на бумаге и по факту?
liquidsky__ 14 июля 2018 | 18:21
serhio_25__: Они на бутылке из дома нарика уже маркировку свою нашли, вот и мямлят что-то.
asokol 14 июля 2018 | 18:26
serhio_25__: «Английские полицейские не хотят проверить Портон-Даун?»
А откуда ты, вонючка, знаешь, что они его не проверили? Тебе, гниде, об этом рассказал твой прапорщик, пока ты у него с проглотом отсасывал?
jetsam 14 июля 2018 | 18:30
1 сентября исполнится 35 лет как ссср НЕ сбивал юнокорейский
боинг и тот "ушел в сторону моря"..... ( "Самолет-нарушитель на сигналы не реагировал и продолжал полет в сторону Японского моря".)
а 7 сентября исполнится 35 лет как ссср признал, что сбил юнокорейский боинг
(Лишь 7 сентября советское правительство признало факт уничтожения лайнера )
всего неделя потребовалась политбюро чтобы понять - врать себе дороже.
ну тогда, все таки, были люди с репутацией и мозгами.
ematveev 14 июля 2018 | 18:44
jetsam:
3 июля исполнилось 30 лет, как США, находясь в территориальных водах Ирана, сбили гражданский самолет, убив 300 человек.
11 июля исполнилось 30 лет с тех пор, как Рейган заявил, что США не виноваты в данном инциденте.
И до сих пор США наплевать международное право.
jetsam 14 июля 2018 | 18:51
ematveev: конечно, конечно.
вот только контракт на мойку туалетов МКС
у сша (которым насрать на межд.право) с радостью берет россия.
kara 14 июля 2018 | 18:33
О как! Скотландярд считает!
А вроде он должен доказывать или это не этот случай?