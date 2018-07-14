Президент США Дональд Трамп вновь пообещал поднять вопрос о российском вмешательстве в американские выборы. Это произошло после того, как в США были обнародованы обвинения в адрес 12 офицеров главного разведывательного управления России. Их называют ответственными за кибератаки, которые, в числе прочего, привели к взлому серверов Демократической партии США. Впрочем, Дональд Трамп говорит, что все это происходило при Обаме и задается вопросом «почему спецслужбы США бездействовали».

Президент США Дональд Трамп обязан поднять вопрос о вмешательстве в американские выборы на встрече с президентом России Владимиром Путиным, учитывая новые данные. Об этом сказал представитель демократов в Комитете по разведке Сената страны Марк Уорнер. Его поддержали многие его коллеги, как из стана демократов, так и из республиканской партии.