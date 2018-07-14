Трамп вновь пообещал поднять вопрос о российском вмешательстве в американские выборы
Президент США Дональд Трамп вновь пообещал поднять вопрос о российском вмешательстве в американские выборы. Это произошло после того, как в США были обнародованы обвинения в адрес 12 офицеров главного разведывательного управления России. Их называют ответственными за кибератаки, которые, в числе прочего, привели к взлому серверов Демократической партии США. Впрочем, Дональд Трамп говорит, что все это происходило при Обаме и задается вопросом «почему спецслужбы США бездействовали».
Президент США Дональд Трамп обязан поднять вопрос о вмешательстве в американские выборы на встрече с президентом России Владимиром Путиным, учитывая новые данные. Об этом сказал представитель демократов в Комитете по разведке Сената страны Марк Уорнер. Его поддержали многие его коллеги, как из стана демократов, так и из республиканской партии.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko_viola 14 июля 2018 | 18:13
А где наша специалистка1 в поднятии вопросов?
semen2026 14 июля 2018 | 18:25
на полдвенадцатого обещал поднять... вова в восторге, щёки готовы к приёму вопроса!)))
tag188 14 июля 2018 | 18:26
Мы тут думали, что два владыки мира будут решать великие геополитические вопросы -- хотя бы Сирию делить, а по факту кое-кого, как нагадившего котенка, будут тыкать носом в его проделки.
zorkin75 14 июля 2018 | 18:33
Трампу вместе с Украиной пора начать строить заборы вокруг Сряши с колючей проволокой и крокодилами во рвах. Он пока ещё ручкается с диктатором,у которого руки в крови по локоть.....Пока.
liquidsky__ 14 июля 2018 | 18:36
Трамп послал демшизу на "от...итесь" ))
tks 14 июля 2018 | 18:59
Хулиган vs бандит: кто кого?